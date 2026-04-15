Luis Caputo anunció un nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante para la estabilidad”

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó este miércoles la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de 1.000 millones de dólares. La noticia, esperada por el mercado financiero y los actores económicos, fue presentada por el jefe del Palacio de Hacienda como una pieza clave para asegurar el rumbo de la estabilidad macroeconómica que el Gobierno busca sostener desde el inicio de su administración en 2024.

La resolución llega tras intensas negociaciones técnicas y diplomáticas. Según trascendió, el acuerdo busca garantizar la continuidad del programa vigente y despejar los vencimientos de deuda más inmediatos, brindando previsibilidad a las variables financieras del país con la inyección de estos fondos internacionales.

El mensaje del ministro de Economía

A través de sus redes sociales, Luis Caputo enfatizó la importancia política y técnica de esta instancia. “Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso”, afirmó el funcionario, reconociendo el papel de la directora gerente del organismo en el cierre de la negociación.

En su declaración, el titular de la cartera económica subrayó que el consenso alcanzado es el resultado de una estrategia de largo plazo: “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, sentenció.

Consolidación del programa y expectativas

Para el equipo económico, este entendimiento es fundamental para afianzar el camino de la desinflación y la normalización de los mercados. La relación con el FMI ha sido un eje central en la agenda de Luis Caputo, quien ha sostenido que la disciplina fiscal es la única vía para generar confianza ante los organismos multilaterales y los inversores extranjeros.

Con este nuevo aval y el desembolso de los 1.000 millones de dólares, el Gobierno busca despejar las dudas sobre el sendero de pagos y fortalecer las reservas del Banco Central. Mientras los mercados aguardan los detalles técnicos que se publicarán en las próximas horas, desde el Ministerio de Economía confían en que este espaldarazo internacional servirá como motor para impulsar la recuperación de la actividad productiva y atraer nuevas inversiones en un año clave para la consolidación del plan económico.