Pichetto y Moreno se muestran juntos: el plan peronista para volver al poder en 2027

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto protagonizó un encuentro político que activó los radares de la oposición. Junto a Guillermo Moreno, Gustavo Menéndez y Horacio Valdez, el legislador participó de una cumbre de dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista con el objetivo de delinear las bases programáticas de cara a las elecciones de 2027.

El cónclave no solo sirvió para la foto de unidad, sino para trazar una hoja de ruta que busque capitalizar el descontento social hacia el modelo económico vigente. La premisa central del debate fue la necesidad de estructurar una propuesta que logre integrar a los diversos sectores del peronismo bajo una visión estratégica de país.

La visión productiva como eje de campaña

Durante el encuentro, Pichetto fue enfático en la dirección que debe tomar la alternativa peronista para recuperar el apoyo electoral. “Sin industria no hay Nación ni trabajo para todos. La Argentina necesita volver a poner en el centro la producción, el empleo y el desarrollo nacional”, sentenció el diputado.

Para el legislador, el desafío no es menor: convocar a todos los sectores con “vocación de construir una propuesta seria, sustentable y con identidad productiva”. Según el diputado de Río Negro, el debate que viene estará marcado por la capacidad del espacio para “reconstruir la Argentina desde la industria y el trabajo”, alejándose de las recetas que, a su entender, han fracasado sistemáticamente.

Con Guillermo Moreno vemos un esquema calcado al de Martínez de Hoz: se abandona la industria, se castiga al trabajador y se habilita una apertura importadora sin límites.



El peronismo conversa la economía | 14 de abril 2026 — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 15, 2026

Autocrítica y cuestionamiento al modelo oficial

En un tono conciliador pero firme, Pichetto también abrió la puerta a la autocrítica interna, un paso necesario para la reconstrucción del PJ. “Todos venimos de errores, y asumo los propios. Pero la Argentina no puede quedar atrapada en el pasado. Es tiempo de superarlos, reconciliarnos y construir una propuesta común que nos integre”, aseguró.

Por su parte, al analizar la actual gestión económica, Guillermo Moreno y Pichetto coincidieron en una comparación tajante. “Vemos un esquema calcado al de Martínez de Hoz: se abandona la industria, se castiga al trabajador y se habilita una apertura importadora sin límites”, advirtió Pichetto.

El camino rumbo a 2027: ¿hacia dónde va el peronismo?

La construcción de este espacio busca llenar el vacío que presenta la oposición actual, ofreciendo una alternativa que se presenta como una opción superadora. Con la participación de dirigentes territoriales como Gustavo Menéndez y referentes sindicales como Horacio Valdez, el grupo intenta amalgamar el peso del aparato partidario con un discurso de fuerte corte industrialista.

El desafío de este frente será lograr la cohesión de las distintas tribus peronistas, un terreno históricamente complejo. Sin embargo, este encuentro marca un punto de partida para instalar una agenda que tiene como norte el 2027, con la convicción de que la recuperación económica nacional será el motor fundamental para una eventual vuelta al poder.