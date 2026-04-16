El biógrafo de Milei destrozó a Adorni y exigió su renuncia: “Mitómano público”

El escritor Nicolás Márquez, de estrechísimo vínculo con el presidente de la Nación y reconocido por haber escrito el libro Milei, la revolución que nadie vio venir, exigió la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por presunto enriquecimiento ilícito.

A través de un posteo en redes sociales, el biógrafo del mandatario sostuvo que “se confirma judicialmente otra mentira de Adorni”, en torno a un viaje al exterior, pagado con dólares y en efectivo.

“Los ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos ¿O acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?”, arremetió Márquez.

SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público? La Libertad… pic.twitter.com/orXVZ5B5iB — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) April 15, 2026

En tanto, consignó que “La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia”.

“Volvamos a ser quien fuimos y arrasemos en 2027, otorgándole al León una reelección apabullante carajo”, arengó y finalizó citando al propio Javier Milei: “Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.

“Adorni está muerto, terminado”

Más tarde, en declaraciones a Infobae, consideró que Adorni “políticamente es un sujeto muerto, terminado” y pidió un cambio de figuras para preservar la credibilidad del oficialismo.

Consultado por su posteo en redes, explicó que “tiene que ver con una pulsión desesperada por la sangría diaria de votos que está perdiendo un Gobierno al cual adhiero, al cual siento, al cual defiendo con el alma”.

“Un mes y medio atrás, Milei ganaba una reelección caminando y ahora todos los días aparecen encuestas que ponen de manifiesto un deterioro en la opinión pública visible, notorio, que cualquiera lo puede notar a título personal”, acotó el escritor.

Acto seguido, disparó: “No me explico cómo puede ser que sigan sosteniendo a un personaje cuya credibilidad es nula de nulidad absoluta. Donde ya su reputación está en el subsuelo”.

“Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado. Supongamos que es un hombre honorabilísimo, pero políticamente no sirve más, está terminado, está acabado”, reiteró.

En igual tono, evaluó que “se ha transformado en un ministro fotográfico, porque más que eso no, no, lo apoyan fotográficamente. Es un respaldo simbólico, estético. Es ya un personaje que no tiene peso en sí mismo”.

¿Se trunca la reelección de Milei?

Por último, manifestó que para que Milei pueda aspirar a una reelección en 2027, “se necesita tener el consenso en la opinión pública, la credibilidad, etcétera. Bueno, Adorni la está contaminando, la está corrompiendo, la está deshilachando”.

“Por consiguiente, es indispensable que haya un cambio de jugador. Ya es muy claro. Por supuesto, tiene que dar un paso al costado. El caso Adorni perfora todas las clases socioculturales. Desde el punto de vista político, no hay ninguna duda de que es más grave que Libra. El caso Libra no afectó en nada al Gobierno. En cambio, el caso Adorni está pulverizando el buen número obtenido en los comicios últimos”, remató.