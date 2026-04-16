Feletti alertó por una “demanda social desbordante” en el Gran Buenos Aires

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, destacó la manifestación que realizaron intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), en reclamo a Nación para la liberación de fondos retenidos, reactivación de la obra pública y recomposición de recursos ante la caída de la coparticipación.

“La iniciativa fue muy buena”, expuso el economista, al tiempo que destacó la acción encabezada por el intendente Fernando Espinoza como presidente de la FAM, “ya que la demanda social que reciben en el territorio comienza a ser casi desbordante”.

En un contexto complejo como el actual, recordó en declaraciones a Radio Provincia que “el municipio es la puerta de entrada de la ciudadanía al Estado”.

Necesidades básicas insatisfechas

“El ciudadano pide orientación y la demanda está desbordada de alimentos y medicamentos que aparece, sumado a la falta de mantenimiento urbano, que se expresa en el impuesto a los combustibles, genera una situación que hace que el intendente se tenga que poner al frente del reclamo ciudadano que excede la gestión municipal producto del deterioro que genera una política económica nefasta”, describió Feletti.

Así las cosas, aseveró que “la actitud de los intendentes me pareció muy saludable”, mientras “el Gobierno está provocando un daño contra el concepto de humano en Argentina. Está atentando contra la vida humana de los argentinos”.

Acompañamos a las y los intendentes de todo el país que han acercado un petitorio al Gobierno Nacional en reclamo de los fondos que nos pertenecen y que afectan y ahogan a cada ciudad, municipio y ciudadano argentino.



La gente la está pasando cada vez peor: los salarios no… pic.twitter.com/JDcFLTQpkp — Verónica Magario (@magariovero) April 14, 2026

Finalmente, puso de relieve que “los gobiernos populares en la Argentina se alumbraron en las calles”.

