Axel Kicillof se reunió con Yolanda Díaz en Madrid y buscó atraer inversiones para la provincia de Buenos Aires

En el marco de su gira oficial por Europa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició su agenda en la capital española con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y promover el potencial productivo del territorio bonaerense. Durante la primera jornada en Madrid, el mandatario provincial mantuvo una reunión estratégica con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, para analizar ejes de gestión laboral comparada.

Cooperación laboral y derechos digitales

El encuentro entre Kicillof y la funcionaria española sirvió para repasar los avances en políticas de trabajo que ambas gestiones han implementado. Entre los puntos destacados se conversó sobre la ampliación de licencias parentales y los avances en la protección de trabajadoras particulares. Asimismo, se debatió sobre la regulación de las plataformas digitales, un tema de actualidad tras el reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense que puso el foco en los derechos laborales de los repartidores y trabajadores del sector.

En ese marco, el gobernador detalló el esquema argentino en relación al procedimiento preventivo de crisis, las estrategias contra el trabajo infantil, el funcionamiento de las mesas de productividad que integran al sector público con los sindicatos y el sector privado, y la vigente ley de teletrabajo. Según fuentes de la comitiva, el objetivo fue compartir herramientas que permitan fortalecer la integración entre las regiones de cara a los desafíos globales.

El mensaje a los inversores internacionales

Tras su paso por el Ministerio de Trabajo, el titular del Ejecutivo provincial encabezó un encuentro con un amplio grupo de empresarios españoles y representantes de fondos de inversión. Ante referentes de los sectores energético, tecnológico y alimenticio, el gobernador presentó las ventajas del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, buscando atraer capitales extranjeros en un escenario de incertidumbre económica mundial.

Durante su intervención, Kicillof defendió la trayectoria de su gestión frente a los inversores: "Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa al motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país". En la misma línea, el mandatario hizo referencia al impacto del contexto nacional: "Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior. Ahora, también estamos enfocados en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional".

Perspectivas de integración y desarrollo

Al finalizar las actividades, el gobernador hizo un balance sobre el clima de negocios que encontró entre los hombres de negocios europeos. "La verdad que una reunión muy buena, se trataba de ponerse a disposición y contestar preguntas de los empresarios que participaron", afirmó Kicillof. Respecto a la propuesta bonaerense, remarcó que el distrito ofrece condiciones concretas para el crecimiento: "Nosotros tenemos un régimen de promoción, de expansión del proceso productivo y laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión pero también trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos; y nos llevamos algunas consultas y pedidos al respecto para seguir trabajando".

Finalmente, al reflexionar sobre la relación entre el viejo continente y la provincia, el mandatario sostuvo: "En un mundo convulsionado, se abren nuevas posibilidades para América Latina y Europa: tenemos el desafío de pensar nuestra inserción internacional, y si lo hacemos en conjunto podemos lograr algo novedoso y muy potente". El mandatario cerró su presentación enfatizando que "es fundamental que exploremos toda la potencialidad de la cooperación entre nuestras regiones para encontrar herramientas que permitan fortalecer la integración y desarrollar mejores oportunidades".

Durante la jornada, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, quienes completan la delegación abocada a la agenda de relaciones exteriores del gobierno bonaerense.