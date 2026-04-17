San Martín: una alumna apuñaló a un compañero a la salida de la escuela

Un grave hecho de violencia escolar conmocionó este jueves a la comunidad educativa de San Martín, donde una alumna de primer año apuñaló a un compañero de tercero en la puerta de la Escuela Secundaria Nº 4 “Ricardo Rojas”, ubicada en la intersección de las calles Sargento Cabral e Industria.

Tras la agresión, la estudiante intentó refugiarse dentro del establecimiento educativo, donde fue demorada por las autoridades, pero el ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes son ahora parte fundamental de la investigación judicial en curso y rápidamente se viralizaron.

Motivaciones detrás del ataque

De acuerdo con los testimonios brindados por los familiares del joven herido, la agresión tuvo como trasfondo un ataque de celos. Según relató la tía de la víctima, la adolescente le había exigido previamente a su compañero que eliminara de su lista de contactos a su expareja. Al detectar que el joven mantenía el número agendado, la alumna decidió utilizar la violencia física para confrontarlo.

🚨Estudiante apuñaló a un compañero a la salida de la escuela en San Martín



Una joven que cursa primer año en la Escuela Secundaria Nº 4 Ricardo Rojas agredió con un cúter a otro a la salida de sus clases.



📌 La agresión fue en Alsina y Maestro Dasso, en Villa Bosch, y la captó… pic.twitter.com/0FUAoBc1Uq — ANDigital (@ANDigitalOK) April 16, 2026

El estudiante recibió al menos cuatro puñaladas en el cuello y la espalda durante el incidente. Ante la gravedad de las heridas, fue derivado de urgencia al hospital Mariano Castex, donde recibe atención médica especializada para estabilizar su cuadro de salud.

Precedentes de violencia en instituciones educativas

Este hecho de inseguridad vuelve a poner en debate la problemática de la convivencia en las instituciones escolares. El caso recuerda la conmoción generada hace unos días en la provincia de Santa Fe, cuando un alumno terminó asesinado tras ser baleado por un compañero dentro de una escuela en la localidad de San Cristóbal. Aquel trágico episodio marcó un precedente preocupante sobre la portación de armas y el ejercicio de la violencia dentro de los ámbitos educativos en Argentina.

La comunidad educativa y las autoridades locales se encuentran en estado de alerta tras lo ocurrido en San Martín, mientras se aguardan novedades sobre la evolución del estado de salud del estudiante afectado y las medidas legales que recaerán sobre la menor involucrada.