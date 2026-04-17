Pichetto apuntó contra Dante Gebel, : “Un pastor que da vueltas por EEUU”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, advirtó que “hay un rumor de que un grupo minoritario quiere intervenir el Partido Justicialista (PJ) para ponerlo a disposición de un pastor que da vueltas por Estados Unidos”. El tiro por elevación fue en referencia a Dante Gebel, un reconocido evangelista radicado que coquetea con una candidatura presidencial en 2027.

¿Intervención al PJ?

“Escucho rumores de gente que dice que algunos sectores minoritarios quieren la intervención del PJ cuando no hay ningún fundamento para que el partido sea intervenido”, puntualizó el legislador en declaraciones a Radio La Red.

En este sentido, expuso que “el partido tiene autoridad, tiene un congreso partidario. Hay un rumor de que la Justicia electoral quiere intervenir para tratar de ponerlo a disposición de un pastor que esta dando vueltas por Estados Unidos”.

Dardos a Gustavo Sáenz

En torno a esa presunta intervención, dijo que “está empujada por algún gobernador del norte. Hay una construcción de un outsider”.

“Si un hombre quiere participar, no se le puede impedir, pero yo no participaría de un proyecto que tiene la religión”, remató Pichetto.