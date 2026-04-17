Adorni saca la selfie en la Rosada mientras arde la interna en LLA: Lilia vs. Gordo Dan

La mesa política del Gobierno nacional se reunió nuevamente este viernes en Casa Rosada para avanzar en la definición de los próximos proyectos que serán enviados al Congreso y delinear la estrategia parlamentaria, en el marco de un contexto enrarecido por la acumulación de imputaciones por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y virulentos cruces en redes.

De acuerdo a lo informado oficialmente, durante el encuentro, además de repasar el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y analizar sus particularidades, se resolvió que en las próximas horas serán remitidas la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.

Quiénes estuvieron presentes

Con la foto publicada sacada por Adorni, se dejaron ver junto al cuestionado funcionario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.

Feroz intercambio en redes

En el mismo momento en el que se desarrollaba la reunión en la Rosada, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arremetió contra el referente de Las Fuerzas del Cielo y activista mileista, Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, bramó la legisladora y la primera respuesta del señalado fue un escueto: “No”.

Y luego argumentó: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

Dan... vos tampoco.



Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini?



O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas 🤔 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

“Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini ¿O si? Capaz que compartir espacio con (Tomás) Rebord te nubló las ideas”, disparó.

Ante esto, el troll oficial manifestó: “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que (el youtuber libertario, Fran) Fijap. Te mando un abrazo”.

“Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós”, cerró Lemoine en tono irónico.

¿A quién respaldó Milei?

Quien se quedó con la última palabra y la bendición del presidente Javier Milei fue Lemoine, ya que su último descargo fue reposteado por el mandatario.

“La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas ¿Podés influenciar a otros? Sí... circunstancialmente”, reflexionó la cosplayer.

En igual tenor, exclamó: “No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad”.

Los comentarios de abajo dejarán muy en claro quién es quién. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

“Entender esto me permitió siempre nadar contra la corriente, llegar a buen puerto y demostrar que... tenía razón. Los comentarios de abajo dejarán muy en claro quién es quién”, sentenció.