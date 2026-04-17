Otro viaje millonario de Adorni: fin de semana largo en el lujoso Llao Llao de Bariloche

En plena investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su resistencia en el Gobierno, trascendió en las últimas horas otro viaje familiar millonario a San Carlos de Bariloche, esta vez durante un fin de semana largo, alojándose en el lujoso hotel Llao Llao.

¿Cuándo fue la escapada? El fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, a apenas medio año de haber asumido como vocero del flamante presidente Javier Milei.

¿Cuánto sale alojarse en el Llao Llao? En este exclusivo establecimiento, las cabañas familiares rondan los 700 dólares la noche; el té con selección de tortas asciende a 90.000 pesos por persona y una cena no baja de los 130 mil pesos por comensal, teniendo como parámetro que una empanada sale 20.000 pesos.

De acuerdo a lo reconstruido por El Destape, Adorni viajó junto a su familia, no en viaje oficial, confirmado por el propio círculo íntimo del ministro coordinador.

Por entonces Adorni todavía oficiaba de vocero y cobraba unos 3 millones de pesos, por lo que su salario tendría que haber sido destinado sólo al alojamiento, sin contar las comidas que son más costosas.

La mentira de Adorni

“Creo que en un año y medio fue lo único que hice, irme cuatro días”, había expresado Adorni cuando el comunicador oficialista Luis Majul le preguntó por el viaje en avión privado a Punta del Este en febrero de 2026 (unos 10.000 dólares de gasto que aún no se explicaron).

Aruba

La Justicia federal dio un paso clave en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras semanas de pesquisas, el fiscal federal Gerardo Pollicita logró confirmar que el funcionario realizó un viaje familiar a la isla de Aruba para pasar las fiestas de fin de año, un movimiento que hasta ahora no había sido blanqueado por el propio protagonista.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el viaje se llevó a cabo entre finales de 2024 y principios de 2025. Los registros aportados por la aerolínea Latam, tras un pedido formal del juzgado a cargo de Ariel Lijo, permitieron reconstruir el itinerario completo del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos.

Detalles del itinerario y pagos en efectivo

El jefe de Gabinete partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024. El vuelo contó con una escala técnica en Perú antes de llegar al destino caribeño. El regreso al país se concretó el 10 de enero de 2025, esta vez con un paso intermedio por Ecuador.

Uno de los puntos que más atención despertó en la fiscalía es la modalidad de pago. Según los datos obtenidos, los tickets fueron adquiridos en primera clase y abonados en dólares y en efectivo. El costo por cada pasaje ascendió a 1450 dólares, lo que resulta en un desembolso total de 5800 dólares solo en concepto de traslados aéreos para el grupo familiar.

La lupa sobre el patrimonio de Adorni

Este nuevo elemento se suma a una serie de gastos e inversiones que la Justicia analiza bajo la lupa del enriquecimiento ilícito. En los últimos días, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su pareja, una medida que permitirá a los investigadores acceder a los movimientos de cuentas y consumos realizados con tarjetas de crédito durante el periodo investigado.

Ahora, el equipo de la fiscalía se concentra en determinar dónde se alojó la familia y cuál fue el costo total de la estadía en Aruba. La cifra final de estas vacaciones será integrada al análisis de otros episodios bajo la mira judicial, como la compra de un inmueble en Indio Cuá, el adelanto por un departamento en Caballito y otros viajes internacionales realizados en aviones privados.

El objetivo central de la causa es establecer si el nivel de vida y los gastos realizados por el funcionario son compatibles con sus ingresos declarados ante la AFIP y su evolución patrimonial desde que asumió sus funciones públicas. Mientras tanto, el avance de la causa judicial continúa sumando capítulos y documentación sensible que deberá ser explicada por la defensa del funcionario.