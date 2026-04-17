Poder adquisitivo en retroceso: los salarios continúan perdiendo contra la inflación

La dinámica inflacionaria mantiene su presión sobre la economía familiar, consolidando un escenario de deterioro para los ingresos. Según los datos del Índice de Salarios publicados por el INDEC, la recomposición nominal de las remuneraciones no logra superar la suba de precios, lo que deriva en una pérdida constante del poder adquisitivo para la mayoría de los trabajadores argentinos.

La brecha entre ingresos y precios

Aunque los indicadores reflejan una variación positiva en los sueldos, el análisis técnico muestra que el ajuste resulta insuficiente para alcanzar a la inflación. Este fenómeno, que se repite mes tras mes, evidencia una erosión persistente en la capacidad de compra. Al contrastar el incremento de las remuneraciones frente al costo de los bienes y servicios, se ratifica que los salarios reales mantienen una tendencia descendente que afecta el bienestar general y el dinamismo del mercado interno.

En el acumulado interanual, el indicador marca una suba del 35,8%, mientras que el crecimiento registrado desde diciembre de 2025 se ubica en el 5,0%. Estas cifras, aunque nominalmente positivas, quedan opacadas al contrastarlas con la evolución de los precios, donde el ritmo de aumento del costo de vida sigue marcando el pulso y superando la velocidad de actualización de las paritarias y ajustes públicos.

El desempeño del mercado laboral

Al analizar el comportamiento de los distintos segmentos, se observa una realidad dispar. El sector privado no registrado mostró una mejora del 4,6%, encabezando la recuperación nominal, mientras que el sector público alcanzó una suba del 2,3%. Por otro lado, el sector privado registrado, que nuclea a una gran masa de trabajadores formales, presentó un incremento del 1,6%.

A pesar de estas actualizaciones sectoriales, el saldo final arroja un balance negativo al enfrentarse a la dinámica inflacionaria. Esta tendencia de pérdida salarial se consolida como el principal desafío para la economía actual, planteando un escenario complejo donde la recuperación de los ingresos reales sigue siendo la gran deuda pendiente para el trabajador argentino frente a una inflación que no da tregua.

Preguntas frencuentes sobre la evolución salarial

¿Por qué los salarios pierden frente a la inflación? Los ingresos pierden contra el costo de vida cuando el porcentaje de aumento nominal es menor al índice de precios al consumidor informado por el INDEC, lo que reduce la capacidad de compra real.

¿Qué sector laboral tuvo mayor incremento nominal? Según el último informe, el sector privado no registrado presentó una variación del 4,6%, siendo el segmento con mayor ajuste mensual nominal, aunque sin lograr superar el impacto inflacionario acumulado.

¿Cómo afecta la pérdida de poder adquisitivo a la economía? La disminución del salario real impacta negativamente en el consumo de los hogares, lo que genera una contracción en la demanda interna y afecta el crecimiento del mercado local.