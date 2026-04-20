Milei se reunió con Netanyahu y habló de “unión moral, espiritual y política” con Israel

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció este domingo la inauguración de una ruta aérea directa, por primera vez en la historia, entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, al formular declaraciones tras su extensa reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien calificó al argentino como un “gran amigo del Estado de Israel” y un “gran líder mundial”.

“Este vuelo es la representación física de una unión moral, espiritual y política que Argentina comparte con Israel”, sostuvo el mandatario, al tiempo que destacó que la unidad entre ambas naciones no se reduce sólo al transporte aéreo y dio precisiones de la firma de un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre ambos países.

El Presidente Javier Milei fue recibido en Jerusalén por el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con quien mantuvo una reunión bilateral y dio una conferencia de prensa conjunta. pic.twitter.com/75liy4Gc5W — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

“Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica, porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio”, enfatizó el líder libertario.

Por último, Javier Milei reiteró su decisión de trasladar la Embajada argentina a la ciudad de Jerusalén. “Apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos necesario, pero sobre todo, justo”, manifestó.

Los elogios de Netanyahu

Previamente, el premier Netanyahu valoró la “valentía y la calidad moral del Presidente” y, en particular, puso en relieve que el mandatario argentino se pare “al lado del pueblo judío y en la lucha contra el antisemitismo”, al tiempo que destacó la estrecha alianza que hoy impera entre Estados Unidos, Israel y Argentina.

De hecho, en la ceremonia de anuncios y firma de acuerdos intervino Mike Huckabee, actual embajador de Estados Unidos en Israel, quien dijo que quiere participar en el primer vuelo a Buenos Aires de la línea aérea israelí El Al.

La visita

El Presidente llegó este domingo a esa nación acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, y permanecerá allí hasta el martes en el marco de una intensa agenda que puso en marcha ni bien aterrizó, con una visita al Muro de los Lamentos junto al embajador argentino Axel Wahnish.

En presencia del Presidente Javier Milei (@jmilei) y del Primer Ministro Benjamin Netanyahu (@netanyahu), firmamos tres Memorandos de Entendimiento.



El primero sobre Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo, fundamental para la detección temprana de su financiamiento.



Un… pic.twitter.com/GlzVV0mu2E — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 19, 2026

Previo a la firma de acuerdos, donde participaron varios ministros del gabinete israelí, Quirno se reunió con su par, Gideon Sa’ar. El funcionario israelí calificó la relación bilateral de “extraordinaria” y destacó además la apertura de una línea de crédito de “150 millones de USD para apoyar a las empresas israelíes que operan en Argentina” y la firma de un convenio “cooperación en lucha contra el terrorismo”.

El presidente Milei culminó su actividad del día en el Monte Herzl con la Pregrabación de la Ceremonia por el 78vo Día de Independencia de Israel, que se concretará el martes, donde le corresponderá encender una de las antorchas de la tradicional celebración, siendo “el primer líder extranjero en tener ese honor”, en palabras de las máximas autoridades locales. Por esta razón, le fue entregada una placa honorífica como testimonio.