El biógrafo de Milei advirtió que Adorni provoca un “éxodo de votos” hacia Macri

La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras las explosivas declaraciones de Nicolás Márquez. El biógrafo de Milei apuntó directamente contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien señaló como el factor determinante en la pérdida de apoyo popular del oficialismo y el consecuente fortalecimiento de Mauricio Macri.

Críticas a la gestión de Manuel Adorni

En un contexto marcado por la investigación por enriquecimiento ilícito contra el funcionario, Márquez advirtió que la gestión de la Jefatura de Gabinete está erosionando la base electoral propia. Según el escritor, los constantes errores de Adorni han abierto una brecha que está siendo capitalizada por el sector liderado por el expresidente.

"Macri aparece resucitando al PRO en la medida que puede porque hay un éxodo de votos y el principal responsable de esto tiene nombre y apellido, que es Manuel Adorni", disparó Márquez en declaraciones radiales a Radio Con Vos.

El impacto electoral y el avance del PRO

Para el biógrafo de Milei, la situación del Jefe de Gabinete es insostenible y genera un malestar profundo dentro de las filas libertarias. Márquez fue contundente al describir el impacto negativo que, según su visión, tiene el funcionario en la estructura de poder nacional.

"Adorni es un personaje que está dañando al Gobierno. Ha ido de blooper en blooper. Es lo que todo el mundo en La Libertad Avanza siente y advierte. Todos los días la permanencia de Adorni genera un éxodo de votos", sentenció con dureza.

Escándalos y propiedades no declaradas

La embestida ocurre mientras el funcionario se encuentra bajo la lupa por propiedades no declaradas y polémicos viajes junto a su esposa. Pese a su cercanía con el Presidente, el autor aclaró que sus cuestionamientos no responden a una orden externa, sino a una lectura política de la realidad basada en lo que considera el bienestar del espacio oficialista.

"Yo sigo defendiendo las ideas que se están llevando a cabo, con las cuales coincido. No necesito autorización para opinar y decir algo que es sentido común", remarcó Márquez para concluir su descargo contra el ministro coordinador.

Con estas declaraciones, la feroz interna oficialista queda expuesta en su punto más crítico. La advertencia sobre el "éxodo de votos" hacia el PRO pone en alerta al entorno de Javier Milei, en un momento donde la transparencia pública y la eficacia de la gestión son los principales ejes de debate en la opinión pública argentina.