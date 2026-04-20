Violencia en San Martín: Lo apuñaló y lo remató con un piedrazo en la cabeza

La violencia extrema volvió a hacerse presente en el Conurbano, más precisamente en San Martín, donde un hombre corrió a otro, lo alcanzó y le asestó varias puñaladas mientras estaba en el piso, y finalmente le dio un piedrazo en la cabeza que le provocó la pérdida del conocimiento.

Este incidente sucedió el pasado sábado minutos antes de las 20 horas en el cruce de las calles Campos y Hugo Unía, en Villa Concepción, del mencionado distrito de San Martín, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, donde unos días atrás una estudiante atacó a un compañero a la salida de la escuela.

En las imágenes se ve cómo llegan los dos hombres corriendo, uno detrás del otro, y que el agresor alcanza a su víctima cuando ésta cae pesadamente a la vereda, momento en el que le asesta al menos cinco puñaladas.

No contento con eso, el agresor tomó una piedra del piso y le dio dos golpes en el cráneo, aunque fue el segundo el que le provocó la pérdida total del conocimiento, hecho que aprovechó para tomar todas sus pertenencias y huir caminando de la brutal escena.

#inseguridad 🎦 Extrema violencia en San Martín: Lo corrió, lo apuñaló y lo remató de un cascotazo en el cráneo



El hecho ocurrió el sábado poco antes de las 20 horas en el cruce de las calles Campos y Hugo Unía, en el mencionado partido de Conurbano bonaerense noroeste



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Inexplicable demora

Una llamada al 911 dio cuenta de lo sucedido, pero la policía demoró más de 20 minutos en llegar al lugar, quienes a su vez irradiaron la demanda de una ambulancia dado el precario estado de salud del atacado.

Como si eso fuera poco, los profesionales de la salud tardaron más de 50 minutos para llegar y asistir al hombre, que a estas alturas se puede decir que vive de milagro.

Tras asistirlo, los médicos decidieron que era prudente llevarlo a un nosocomio y lo trasladaron al Hospital Belgrano, donde fue operado y quedó internado, en un delicado estado de salud.

Arma criminal

Fueron los vecinos quienes hallaron el arma blanca utilizada en el ataque, y se la entregaron a las autoridades policiales que iniciaron una causa en colaboración con la UFI en turno del Departamento Judicial San Martín, la que al momento no ha logrado detener a nadie.

Según los testigos, el atacante no estaba solo, sino con un cómplice, aunque no aparece en ningún momento en las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la cuadra y que ilustran este artículo.

