Casielles diferenció a Gebel de Milei: “Nunca pagaría el costo de ser violento para ser llamativo”

El diputado porteño Eugenio Casielles ratificó su alejamiento del andamiaje libertario y se encolumnó con el pastor y conferencista Dante Gebel, anotado en la carrera presidencial para 2027. “Arma equipos y me representa como persona”, dijo del líder de Consolidación Argentina.

“Es una persona que tiende a destacar una discusión alrededor de los valores. No soy religioso. Soy católico, pero no practicante. Él no se autodefine como pastor. Es mas un orador, un speaker, no tiene un seguimiento de sus fieles, va hacia un servicio, una locución de una hora”, describió.

Saliendo para Buenos Aires; me esperan varias reuniones y algunas entrevistas; siempre es un placer estar en Argentina. pic.twitter.com/O5HAdqAHWC — Dante Gebel (@DanteGebelOk) April 20, 2026

Además, puso de relieve en declaraciones a Delta 90.3 que “la gestión de Dante en diferentes cuestiones demuestra que es muy buena consolidando equipos, que no es millonario. Hace 30 años que está en el tema” y “es una persona de valores tradicionales”.

Los vínculos gremiales y políticos

Al aludir al referente de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, indicó que “tiene un vínculo muy grande con Dante y pensamos que debería aceptar la candidatura” para la Casa Rosada.

“Tiene todas las miradas para quienes compartan aunque sea un poco de los valores que comparte”, sumó y en tren de diferenciarlo con Javier Milei, aseveró que “es un personaje que nunca pagaría el costo de ser violento para ser llamativo”.

En tanto, sostuvo que el también legislador porteño “Ramiro Marra no está en el armado del proyecto de Gebel. Hay gente que viene del PRO, del radicalismo, algún peronista”.

“Dante hace trabajo social en todo el mundo, con su fundación, donde está (el exfutbolista) Walter Erviti. Hay gente que quiere ayudar. Sería muy malo para la Argentina que Dante se vaya”, exclamó.

Alejado de La Libertad Avanza

“Tuve diferencias muy grandes con Karina Milei. Lo traté de acompañar. Cuando accedió a la presidencia, nombró a todos ministros que fracasaron en sus gestiones anteriores”, disparó Casielles.

Del mismo modo, planteó que “llamar ‘héroes de la patria’ a quienes votaron en contra de los jubilados fue mucho. Cuando echó a Diana Mondino, fue un ‘basta para mí’. No por Diana, a quien no conozco, sino porque la justificación había sido ‘no se puede votar en contra de EEUU e Israel’”, justificó.

Finalmente, dijo no ver “a Dante haciendo campañas utilitarias. El año pasado recorrió todas las provincias del país. Y todo lo ganado, lo donó”.