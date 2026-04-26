Kicillof ante la Corte Suprema: histórico reclamo contra Milei por una deuda de $2,3 billones

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este martes a la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar la demanda contra la gestión de Javier Milei. El reclamo central radica en la multimillonaria deuda que el Gobierno nacional mantiene con el distrito por más de $2,3 billones, correspondientes a fondos no transferidos por la ANSES.

Acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, el mandatario provincial logró que el máximo tribunal fije un plazo perentorio para que el Ejecutivo nacional regularice los pagos de las cajas jubilatorias no transferidas.

El compromiso de pago y la postura de la Corte

Tras el encuentro, el Gobernador destacó el avance judicial frente a la parálisis de las transferencias obligatorias. "Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años", detalló Kicillof.

El conflicto surge a partir de la suspensión de los flujos financieros que deben ser girados por ley a las provincias que no traspasaron sus sistemas previsionales. Para la administración bonaerense, este incumplimiento representa un golpe directo a la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS).

Refuerzo en el Servicio Alimentario Escolar ante el ajuste nacional

Antes de su exposición, el Gobernador también hizo foco en la crítica situación social que atraviesa la Provincia producto de las políticas de la Casa Rosada. En ese sentido, anunció un refuerzo presupuestario para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), con el objetivo de blindar la asistencia en los comedores de las escuelas públicas bonaerenses frente a la falta de envío de recursos nacionales.

Kicillof calificó el accionar del presidente como una "deserción" de sus funciones básicas. "Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo", sostuvo el mandatario.

#Presidente 💰 Kicillof llevó a la Corte un reclamo millonario contra Milei



Exige una deuda de más de $ 2 billones



📌 Fondos previsionales de ANSES

📌 Segunda audiencia ante la Corte

📌 Tensión total Nación–Provincia



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Una demanda global por $15 billones

La deuda por las jubilaciones es solo una parte de la batalla legal que la Provincia libra en los tribunales. Según precisó el Gobernador, existen otras siete demandas activas contra la administración de Javier Milei por el recorte de fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte y a los salarios docentes (FONID).

"La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año", concluyó Kicillof, remarcando que estos recursos son fundamentales para garantizar los servicios básicos de los ciudadanos bonaerenses.