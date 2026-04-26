Villarruel se ausentó del homenaje al Papa Francisco para evitar la foto con Adorni: “Estaba lo peor de la casta”

La interna en la cúpula del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este martes en Luján. La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no participar de la misa en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, con el objetivo de evitar un encuentro público con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el entorno de la titular del Senado confirmaron que la ausencia buscó evitar la legitimación de una foto incómoda. La tensión entre ambos funcionarios escaló en las últimas semanas, especialmente tras los escándalos judiciales que salpican a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, relacionados con viajes al exterior y propiedades no declaradas.

El oficialismo presente en la Basílica de Luján

Ante la ausencia del presidente Javier Milei, quien se encuentra en Israel, el jefe de Gabinete fue la principal figura del Poder Ejecutivo en la ceremonia religiosa. Adorni estuvo escoltado por una comitiva de peso que incluyó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al ministro del Interior, Diego Santilli.

También formaron parte de la delegación oficial los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y el secretario de Culto, Agustín Caulo. A pesar del desplante de Villarruel, el Poder Legislativo estuvo representado por los presidentes de las cámaras: Bartolomé Abdala por el Senado y Martín Menem por Diputados.

#PapaFrancisco 👎 Victoria Villarruel faltó al homenaje para evitar a Adorni



La vicepresidenta dijo que en el acto en Luján “estaba lo peor de la casta”



📌 En ejercicio de la Presidencia, plantó al Gabinete en el acto central y fue a Almagro

📌 Muestra la fuerte tensión en el… pic.twitter.com/ScCyJS1rRn — ANDigital (@ANDigitalOK) April 22, 2026

Una ceremonia marcada por la interna política

La misa fue encabezada por monseñor Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina. Si bien el evento tenía como fin recordar el legado de Jorge Bergoglio, la lectura política estuvo centrada en las sillas vacías y el quiebre en la relación entre la Vicepresidenta y el Jefe de Gabinete.

Villarruel optó por el silencio institucional mientras Adorni intenta contener el impacto de las denuncias judiciales. Este distanciamiento público en la Basílica de Luján expone las fisuras en el gabinete de La Libertad Avanza en un momento clave de la gestión presidencial en el extranjero.

Consultada posteriormente, Villarruel explicó el motivo de su ausencia con una declaración explosiva: “Era una ceremonia donde estaba lo peor de la casta política”.