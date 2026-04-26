Milei enamorado de Israel: “Lazos inquebrantables para toda la vida”

El presidente de la Nación, Javier Milei, manifestó su alegría de poder afirmar que “Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”. Fue al participar este martes en la Ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de esa nación, donde encendió una de las 12 antorchas de la tradicional celebración, realizada en el Monte Herzl, Jerusalén.

El mandatario argentino precisó que, a diferencia de los socios, “los amigos forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales compartidos”.

Las fuerzas del cielo

Asimismo, agradeció haber sido elegido para encender una de las antorchas, “el primer líder extranjero en tener ese honor”, dijeron las máximas autoridades locales.

Discurso del Presidente Javier Milei en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel. pic.twitter.com/3huBZBkMgv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

Y aseveró que esa luz le recuerda a los macabeos que “no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo”, sostuvo el Presidente y dijo, categórico: “la luz siempre triunfa sobre las tinieblas”.

La Embajada argentina

En su alocución, Milei reiteró su voluntad de trasladar la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, “la capital espiritual de esta Nación, tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Tercer viaje a Israel

Este es el tercer viaje del mandatario argentino al Estado judío, hasta donde fue acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y donde desarrolló una intensa agenda que puso en marcha el mismo día de su llegada con una visita al Muro de los Lamentos, junto al embajador argentino Axel Wahnish.

El Presidente Javier Milei, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno, recorrieron la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, considerada el lugar más sagrado del cristianismo. Allí, el Presidente encendió una vela conmemorativa en… pic.twitter.com/zIlr0Ajf6F — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

Durante la gira, el Presidente mantuvo reuniones bilaterales de primer nivel, anunció acuerdos y recibió sendos reconocimientos como el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. En tanto, con una visita a la iglesia del Santo Sepulcro, rindió un homenaje al Papa Francisco, en el primer aniversario de su muerte.

En horas de la tarde, el líder libertario y su comitiva emprendieron el regreso al país.