Andrés Calamaro va por su cuarto Movistar Arena del año

Con un presente que reafirma su lugar entre los artistas más importantes de la historia del rock argentino, Andrés Calamaro vuelve a demostrar una convocatoria arrolladora: tras agotar seis funciones en el Movistar Arena en pocos meses —tres durante 2025 y tres nuevas fechas anunciadas para 2026—, el artista confirma un momento extraordinario.

Su regreso al estadio de Villa Crespo con shows el 26 y 27 de mayo se agotó en pocas horas, y la demanda del público impulsó la incorporación de funciones el 3 de junio y ahora el 8 de junio, consolidando una serie histórica de conciertos en Buenos Aires y una conexión intacta con su público.

Como Cantor

Se trata de una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años.

La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa artística.

En este show, Calamaro recorre las canciones fundamentales de su obra en La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa artística..

La gira

Con la presentación de este nuevo tour, Andrés Calamaro recorrerá distintos destinos de Argentina y la región repasando grandes éxitos que forman parte de la historia del rock argentino. Un momento artístico sólido e indiscutido que reafirma su vigencia y su dimensión como una de las figuras más trascendentes de la música en español, acompañado por una banda en vivo con toda la potencia necesaria para llevar cada canción a su máxima expresión.

Luego de anunciar su regreso al Movistar Arena, el artista volvió a marcar un nuevo hito agotando una primera función en pocas horas. Ante la enorme demanda del público, se sumaron nuevas fechas para el 27 de mayo y el 3 de junio, que también agotaron sus localidades rápidamente. Ahora, el consagrado artista confirma una cuarta función para el 8 de junio, consolidando una serie histórica de conciertos en Buenos Aires.

Las entradas se encontrarán disponibles desde este miércoles 22, a las 13 horas, con todos los medios de pago y el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro, a través de www.movistararena.com.ar.

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock.

Este año, la experiencia inigualable de disfrutar a Calamaro en vivo será una cita obligada en recintos emblemáticos y una gran gira que abarcará distintos destinos de Argentina y la región: el 24 de abril en Santa Fe, 26 de abril en Corrientes, 30 de abril en Mendoza, 2 de mayo en Neuquén, 8 de mayo en Catamarca, 15 de mayo en Mar del Plata, 17 de mayo en Bahía Blanca y 31 de mayo en Montevideo.

