Otro argentino detenido en Río por racismo: insultó a una joven en un súper y quedó preso

La historia parece repetirse para los turistas nacionales en Brasil. Un ciudadano argentino, identificado como José Luis Haile, fue arrestado en Copacabana tras protagonizar un violento ataque verbal contra una joven brasileña. El incidente, ocurrido en una sucursal de la cadena de supermercados Mundial, escaló rápidamente de una discusión por la fila a una causa penal por injuria racial.

La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años y trabajadora de una aplicación de envíos, denunció que el hombre de 67 años la insultó en dos oportunidades al grito de "negra puta". La intervención de la Guardia Municipal fue inmediata y el agresor fue trasladado a la Comisaría 12 ante la mirada de los clientes presentes en el local.

De la discusión a la prisión preventiva

Lo que comenzó como una queja por la supuesta lentitud en la atención terminó con una decisión judicial contundente. Tras la audiencia de custodia, el tribunal de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para Haile. El imputado fue derivado a la cárcel José Federico Marques, en el complejo de Benfica, una unidad de detención donde suelen ser alojados los ciudadanos extranjeros involucrados en delitos penales.

#NoAprendemos 👎 Otro argentino detenido en Río de Janeiro por racismo



Este caso reaviva la polémica por hechos similares recientes, como el de la abogada santiagueña Agostina Páez, presa durante más de dos meses



📌 Tiene 67 años y vive en Brasil

📌Insultó a una joven en un… pic.twitter.com/9FsIYV6PpM — ANDigital (@ANDigitalOK) April 23, 2026

La Justicia brasileña ha endurecido los protocolos para los casos de discriminación, equiparando legalmente la injuria racial con el racismo. Esta modificación normativa convierte al delito en una figura que no permite la excarcelación inmediata y elimina el derecho a fianza, lo que explica la velocidad del traslado del detenido.

El fantasma del caso Agostina Paez

El arresto de Haile remite de forma directa al antecedente de Agostina Paez, la abogada argentina que protagonizó un escándalo de similares características y permaneció más de 60 días detenida en Río de Janeiro. Aquel suceso marcó un punto de inflexión sobre la severidad de las leyes locales, pero este nuevo episodio confirma que los incidentes de racismo en Brasil protagonizados por turistas argentinos siguen bajo la lupa de las autoridades.

Al igual que sucedió con Paez, la situación de Haile se ve agravada por la tolerancia cero que rige en territorio brasileño. La joven agredida ratificó su denuncia penal y la fiscalía ya trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad y los testimonios de los empleados del supermercado para sustanciar la acusación.