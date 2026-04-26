Maximiliano Ferraro cruzó a Javier Milei por la reforma electoral: “Es un proyecto extorsivo y tramposo”

La presentación de la Ley de Reforma Electoral por parte del Poder Ejecutivo generó una rápida reacción en la oposición. El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, lanzó duras críticas contra la iniciativa enviada por el presidente Javier Milei al Congreso, calificándola como una maniobra para concentrar poder y beneficiar a la fuerza oficialista.

“El proyecto enviado hoy por Milei al Congreso es una reforma extorsiva y tramposa. Maquillada con Ficha Limpia, pero hecha a medida de las necesidades electorales del gobierno y de La Libertad Avanza”, sentenció el legislador a través de sus redes sociales.

Críticas a la estrategia del "combo" legislativo

Para Ferraro, la inclusión de la Ficha Limpia dentro de un paquete que contempla cambios estructurales en el sistema de votación es una estrategia para condicionar el voto de los bloques opositores. El diputado sostuvo que el oficialismo busca aprovechar una demanda social legítima para avanzar con sus propios objetivos políticos.

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El Gobierno busca cambiar de raíz el sistema político con un proyecto de ley enviado al Congreso



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“Como hacen siempre, mezclan todo y embarran la cancha. Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, denunció el referente de la Coalición Cívica.

En ese sentido, remarcó que la prohibición de candidaturas para condenados por corrupción es una iniciativa construida con consensos durante años y que debería ser tratada de forma independiente: “En lugar de respetarla y tratarla por separado, la meten en el mismo combo”.

Alerta por el financiamiento privado y el narcotráfico

Uno de los puntos que mayor preocupación generó en el bloque opositor es la modificación de los límites para los aportes de campaña. Ferraro cuestionó la ampliación del financiamiento privado, advirtiendo sobre los riesgos de transparencia que esto conlleva para la democracia argentina.

Según el diputado, esta medida “puede abrir la puerta al lavado de dinero de la corrupción, el narcotráfico y el lobby”. Asimismo, criticó las mayores exigencias para los partidos políticos, interpretándolas como una herramienta para asfixiar a las fuerzas que no se alinean con el pensamiento de La Libertad Avanza.

Defensa del pluralismo político

Hacia el final de su descargo, Ferraro reconoció que el sistema electoral actual requiere mejoras, pero aclaró que el proyecto del Ejecutivo nacional va en la dirección opuesta a la transparencia y la representatividad.

“Hay muchas cosas para mejorar del sistema político y electoral vigente, pero este proyecto apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”, puntualizó el legislador. Finalmente, ratificó la postura de su partido frente al debate que se avecina en el Congreso: “Defendemos Ficha Limpia. Rechazamos esta reforma hecha a la medida de las necesidades electorales del poder de turno”, subrayó.