Franco Colapinto en Palermo: ingresos, gastronomía y shows

Este domingo 26 de abril, la capital argentina vivirá una jornada histórica con la llegada de la Fórmula 1 a sus calles en el marco del Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026. La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 kilómetros donde el piloto manejará el monoplaza de Formula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.

Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por la Ciudad de Buenos Aires y un momento único para el automovilismo argentino.

En ese contexto, el Fan Zone será uno de los grandes puntos de encuentro de la jornada: un espacio especialmente diseñado para vivir la experiencia completa del evento, con entretenimiento, shows en vivo, gastronomía, activaciones de marcas y propuestas interactivas.

Horarios Fan Zone

- 09:00 hs – Apertura Fan Zone

- 11:25 hs – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli

- 11:50 hs – Show musical: Soledad

- 12:45 hs – Safety Car | Run I (en pista)

- 13:55 hs – Show musical: Luck Ra

- 14:30 hs – Safety Car | Run II (en pista)

- 15:15 hs – Safety Car | Run III (en pista)

- 15:55 hs – Truck Tour (en pista)

- 16:15 hs – Fin

Gastronomía

La propuesta gastronómica del Fan Zone estará curada especialmente por Salt, con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de alternativas para disfrutar durante la jornada. Una selección de proyectos combinará cocina, creatividad y diversidad de sabores en una experiencia pensada para acompañar cada momento del evento.

Entre las propuestas confirmadas estarán Ácido, Ajo Negro, Auténtico, Café Registrado, Cang Tin, Guapaletas, Hong Kong Style, Mamuschka, MdL, Norimoto, Stain, The Cheesecake Factory x Manifiesto, The Food Truck Store e YPF Full.

Ingresos al predio

Los accesos estarán divididos según el sector de cada entrada:

Ingreso 1 – Av. Freyre y Dorrego



Para asistentes de:

- Motorola Grandstand Dorrego

- Latin Securities Grandstand Libertador

- Mercado Libre Grandstand Monumento

Ingreso 2 – Av. Figueroa Alcorta



Para asistentes de:

- YPF Energía Argentina Trackside

- Claro Trackside Iraola

Objetos prohibidos

No estará permitido ingresar con: punteros láser, sustancias ilegales, equipos profesionales de fotografia y video, iPads, tablets y laptops, aerosoles, liquidos inflamables, etcétera, bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo, alimentos y bebidas de cualquier tipo, pirotecnia y explosivos de ningún tipo, armas de todo tipo u objetos punzantes.

Llega lo que todos estábamos esperando. Franco corre en casa 🤩💛



Este domingo 26 de Abril @FranColapinto por primera vez en las calles de Buenos Aires 🇦🇷 pic.twitter.com/uTeEZe0jN6 — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) April 2, 2026

Además del road show oficial y los shows musicales, la jornada contará con activaciones especiales de marcas sponsor consolidando una propuesta integral que une deporte, entretenimiento y cultura.

La producción recomienda llegar con anticipación para disfrutar todas las actividades programadas y ser parte de un evento sin precedentes, que posiciona a Buenos Aires dentro del mapa global de experiencias vinculadas a la Fórmula 1.