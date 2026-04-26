Francos criticó a Adorni y a la interna libertaria: “Perjudican al Gobierno”

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la situación de su sucesor en el cargo, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “Me cuesta mucho opinar sobre este tema, pero hay que tomarlo con mucha seriedad”, puntualizó.

“Un jefe de Gabinete tiene que guardar un estilo, pero no que pinte irónico o soberbio”, fustigó, aunque aclaró que “el Presidente decidió apoyarlo”.

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Lo dijo el hijo de la prestamista que financió el departamento en Caballito, y reveló la existencia de un pago extra por fuera de la escritura.



📌 Lo afirmó un testigo clave

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Consultado por su relación con el presidente Javier Milei, aseguró que hablan con frecuencia y que lo ve “molesto con muchas cosas, se lo ve en la expresión”.

La interna libertaria

“El Presidente se encuentra muchas veces entre dos sectores muy fuertes que tienen posiciones contrapuestas y tiene que tomar decisiones. Por eso preferí irme amigablemente. Sentía que había un clima complicado”, puntualizó el exministro coordinador.

En este sentido, consignó que “hay cosas que perjudican al Gobierno, que generan un clima de duda. Falta ser un poco más racionales en estos temas y no permitir que los dominen las pasiones”.

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“Un jefe de Gabinete debe tener un estilo, pero no irónico o soberbio”, sostuvo el exministro coordinador al abordar el ruido que no cesa en La Libertad Avanza.



📌 “Perjudican al Gobierno”

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Y al aludir al rol del asesor Santiago Caputo, dijo que “tiene la confianza del Presidente y la capacidad para ocupar un rol en el Gobierno”.

En tanto, evitó expresarse al accionar de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien evitó mostrarse con Adorni y funcionarios del Gobierno en el homenaje al Papa Francisco de este martes en Luján. “Ellos tienen una relación difícil desde hace tiempo y el Presidente tiene sus dudas sobre la vice”, disparó.