Abad votará en contra de eliminar las PASO: “Sería un retroceso muy grande”

El senador nacional de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, adelantó que votará en contra del proyecto presentado por el oficialismo para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aclaró que está a favor de “modificar” los comicios primarios para que no se hagan cuando sean “innecesarios”.

“No estoy a favor de eliminar las PASO pero sí de modificarlas, porque puede haber una situación en la que no haya competencia ni en los partidos ni en los frentes electorales y que sea innecesario gastar recursos”, enfatizó el legislador marplatense en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, consignó que “eliminar las PASO es volver al sistema anterior, en el que la cúpula partidaria armaba las listas de candidatos, es equivalente a cambiar la participación ciudadana por una mesa de políticos”.

Los posibles cambios

El también titular del Comité Provincia de la UCR puso de relieve que “cualquier modificación tiene que contar con tres características: debe ser una modificación de carácter público, con control judicial, e implicar participación ciudadana”.

🔴 "NO ESTOY A FAVOR DE ELIMINAR LAS PASO PERO SÍ DE MODIFICARLAS"



Maximiliano Abad, Senador Nacional, dialogó con @ignacioortelli en #EstaMañana con motivo de la presentación del proyecto de ley para eliminar las elecciones primarias y aseguró que "muchos senadores piensan como… pic.twitter.com/iUR9tuYFrW — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 23, 2026

Tras remarcar que “hay muchos senadores” que están en contra de eliminar las PASO, consideró necesario “avanzar en una reforma que mire al futuro, pero de ninguna manera eliminarla, porque yo creo que sería un retroceso muy grande”.

El actual sistema

Acto seguido, indicó que no solo se trata de un sistema de la Argentina, ya que “en la mayoría de los frentes y partidos políticos que hoy existen en la región, las candidaturas se resuelven a través de una forma similar”.

“Hay muchos senadores y senadoras que no están de acuerdo con la eliminación de las PASO, pero sí en poder analizar una alternativa moderna que tenga determinadas características”, insistió Abad.

Así las cosas, sopesó que “hay que hablar de cara a la sociedad, porque si no manda permanentemente la especulación política, y lo que tiene que surgir con mucha fuerza de este debate es una mayor calidad institucional”.