Amenazas en escuelas: reclaman protocolo claro del Gobierno de Kicillof

El senador provincial de Hechos, Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón, presentó un pedido de informes reclamando precisiones urgentes sobre las medidas y protocolos activados por el Gobierno bonaerense debido a las denuncias registradas sobre amenazas de tiroteo, mensajes intimidatorios y episodios alarmantes que se sucedieron en los últimos días en escuelas.

El requerimiento

La iniciativa busca conocer si existe un protocolo específico ante amenazas de violencia extrema en establecimientos educativos, cómo se activa, qué organismos intervienen y qué acciones concretas se implementaron para prevenir riesgos, proteger a estudiantes y docentes, y dar respuesta coordinada entre Educación, Seguridad, Salud y Justicia.

Además, solicita información sobre denuncias registradas, sistemas de alerta temprana, capacitaciones, criterios de comunicación con las familias y medidas especiales dispuestas en los distritos más afectados.

El rol del Estado

“Cuando está en juego la seguridad de la comunidad educativa, no puede haber respuestas improvisadas ni información fragmentada. El Estado debe dar certezas, prevención y protocolos claros”, sostuvo Leguizamón

La propuesta apunta a fortalecer la prevención, exigir transparencia y promover una respuesta estatal clara frente a una problemática que genera preocupación social y requiere abordaje urgente.