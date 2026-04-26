Milei celebró el fallo que habilita la reforma laboral: “No podrán detener el crecimiento”

El escenario judicial dio un giro determinante para las aspiraciones del Gobierno Nacional. El Ministerio de Capital Humano confirmó este jueves que la Cámara Laboral revocó la decisión del juez Raúl Ojeda, declarando la plena vigencia de la Reforma Laboral. La resolución deja sin efecto la medida cautelar que había paralizado los cambios estructurales en el mercado de trabajo y marca un triunfo político clave para la administración de Javier Milei.

A fines de marzo, el magistrado Ojeda había hecho lugar a un planteo de la CGT, anulando más de 80 artículos que formaban parte del núcleo de las reformas propuestas por el Ejecutivo. Aquel fallo había frenado modificaciones sensibles en el régimen de indemnizaciones, la tercerización laboral, la implementación del fondo de cese laboral y las regulaciones sobre el derecho a huelgas.

El festejo de Javier Milei en redes sociales

Minutos después de conocerse la noticia, el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales para expresar su satisfacción por el fallo judicial. Con un tono combativo y optimista, el mandatario aseguró que este avance es fundamental para el programa de estabilización y crecimiento que busca implementar su gestión.

"No podrán detener el crecimiento que se viene para el país", sentenció el jefe de Estado a través de su cuenta de X. El mensaje, que rápidamente se volvió viral, cerró con su habitual arenga: "viva la libertad carajo". Para el oficialismo, la reactivación de estos artículos representa una herramienta indispensable para fomentar la creación de empleo genuino y reducir la litigiosidad que afecta a las pequeñas y medianas empresas.

No podrán detener el crecimiento que se viene para el País.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/45AXyOYIXM — Javier Milei (@JMilei) April 23, 2026

Los puntos clave que vuelven a estar vigentes

Con la revocación de la sentencia de primera instancia, el Gobierno recupera la potestad de aplicar cambios profundos en la relación entre empleadores y trabajadores. Entre los puntos más destacados que recuperan validez se encuentra la modificación de las multas por empleo no registrado, que según la visión oficial, actúan como un desincentivo para la contratación formal debido a los altos costos que generan en los juicios laborales.

También recobra vigencia la extensión del período de prueba y la posibilidad de que las empresas opten por un sistema de fondo de cese laboral, inspirado en el modelo de la construcción, que reemplaza la indemnización tradicional por un seguro financiado mensualmente.

Tensión con el sindicalismo

La decisión de la Cámara Laboral representa un duro revés para la CGT y las centrales obreras, que habían centrado su estrategia judicial en bloquear estos artículos específicos. Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que el fallo aporta seguridad jurídica y permite avanzar con la modernización de leyes que, según consideran, quedaron obsoletas ante la realidad del mercado actual.

Mientras el Gobierno celebra lo que considera el fin de un bloqueo judicial arbitrario, se espera que los sectores gremiales analicen nuevos pasos legales, aunque el fallo de segunda instancia otorga un respaldo contundente a la vigencia de la Reforma Laboral en todo el territorio nacional.