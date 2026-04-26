Priscila Minnaard se reunió con Martín Marinucci para impulsar mejoras en el transporte del interior bonaerense

La diputada provincial de la UCR, Priscila Minnaard, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. Durante el encuentro, la legisladora representante de la Sexta Sección presentó una agenda de proyectos orientada a resolver problemáticas críticas de conectividad, seguridad vial y transporte público que afectan principalmente a los distritos del interior bonaerense.

Uno de los ejes centrales de la audiencia fue la presentación de una iniciativa legislativa para fortalecer los vínculos entre localidades del interior provincial. “Planteamos la creación del Programa Provincial de Conectividad Interurbana del Interior Bonaerense para garantizar el acceso equitativo al transporte público en localidades de baja cobertura”, expresó Minnaard al finalizar la reunión. La propuesta busca reducir las brechas de transporte en zonas donde la oferta actual es insuficiente para la demanda de los vecinos.

El reclamo por la línea 319 y el boleto estudiantil

La situación del transporte en el sur bonaerense ocupó un lugar relevante en la mesa de diálogo. Minnaard trasladó al ministro las quejas y preocupaciones de los usuarios de la línea 319, el servicio esencial que conecta las ciudades de Coronel Rosales y Bahía Blanca. La diputada puso énfasis en el impacto de los últimos aumentos en el precio del boleto.

A través de sus redes sociales, la legisladora radical detalló que le planteó a Marinucci la realidad de los vecinos frente a los costos y “las condiciones en las que viajan”.

Modernización y pase digital para personas con discapacidad

Otro de los puntos destacados, Priscila Minnaard propuso avanzar con la implementación de un pase digital para personas con discapacidad. Esta herramienta pretende garantizar de manera efectiva el derecho al transporte gratuito sin las trabas burocráticas.

Mantuvimos una reunión con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, donde presentamos una agenda concreta de proyectos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte público en nuestra sección. pic.twitter.com/KXH2qRiJHw — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) April 23, 2026

Al respecto, la diputada valoró la apertura al diálogo por parte del funcionario provincial para abordar temas que son sensibles para la integración regional.

“Agradezco el recibimiento y la predisposición para trabajar en conjunto”, señaló la legisladora, quien reafirmó su compromiso de seguir de cerca la evolución de estos proyectos en el ámbito de la Cámara de Diputados bonaerense.