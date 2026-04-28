Feria del Libro 2026: el secretario de Cultura fue abucheado al adular a los Milei

Frente a 1.500 espectadores, este jueves se llevó a cabo la imponente inauguración oficial de la Feria del Libro 2026, la mayor fiesta literaria de Latinoamérica. Pronunciaron sus discursos Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, Carlos Alberto Chocano Burga, embajador de Perú en Argentina, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El momento cúlmine, fue el discurso del funcionario libertario, quien fue abucheado por el público y cometió insólitos errores al referirse a la figura de Jorge Luis Borges.

La soprpresa de Fito Páez

Por su parte, Fito Páez fue la gran sorpresa de la noche: tocó en piano y como solista los temas Desarma y sangra (de Charly Garcia), La última curda (música de Aníbal Troilo y letra de Cátulo Castillo), Maturana (letra de Manuel J. Castilla y música de Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón), Yo vengo a ofrecer mi corazón, Al lado del camino, 11 y 6 y Mariposa Tecknicolor.

Luego, se llevó a cabo el diálogo entre las escritoras Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, con la periodista María O'Donnell como moderadora. El intercambio estuvo dividido en tres bloques en los que se recorrieron los siguientes temas: el rol de las mujeres en la literatura, cómo es su proceso de investigación a la hora de escribir una obra y cuánto les afecta la coyuntura en relación a su participación en el debate público.

Finalmente, la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se dio inaugurada con el corte de cinta de, por parte de la Fundación El Libro, su Presidente Christian Rainone y el director general de la Feria Ezequiel Martinez; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Alberto Chocano Burga, embajador de Perú en Argentina y las escritoras invitadas.

La 50 ª Edición

La Feria festeja su medio siglo de historia con un despliegue de programación nunca antes visto, repleta de presentaciones de libros, firmas de autores, actividades culturales para toda la familia y muchísimas novedades. Con más de 45 mil metros cuadrados dedicados a los libros, la ya se encuentra abierta al público, todos los días, hasta el 11 de mayo en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Los horarios son de lunes a viernes de 14 a 22; sábados, domingos y feriados de 13 a 22.

Tensión política

El momento más caliente se vivió durante el discurso del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien fue interrumpido por abucheos, silbidos y recibió apenas unos tibios aplausos aislados.

Pese a que los abucheos fueron constantes, el pico llegó cuando mencionó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia.

“Chicos, basta, son cuatro”, intentó relativizar Cifelli y pidió “bajar las pancartas” en referencia a carteles críticos exhibidos entre el público, sobre todo los que daban cuenta del ajuste perpetrado por el Gobierno libertario.

#Rechazo 📚 Abuchearon al secretario de Cultura nacional en la Feria del Libro@LeoCifelli dijo que “no vinimos a hacer marketing cultural” sino a “ordenar y hacer que la cultura funcione”, y todo se desmadró.



📌 Defendió a Milei en pleno discurso

📌 silbidos y gritos del… pic.twitter.com/nmj692CNgy — ANDigital (@ANDigitalOK) April 24, 2026

Tras destacar supuestos logros del Gobierno en cuanto a cuestiones culturales, el secretario aseveró que “este fue un desarrollo que ha sido posible gracias al liderazgo del Presidente de la Nación, Javier Milei, y al acompañamiento constante de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”. Allí, comenzaron los silbidos y abucheos más fuertes.

“Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”, desafió.

🔴 Entre gritos y silbidos, el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, brindó esta tarde un discurso político durante la inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.



📌 Después de varios idas y vueltas con el público, Cifelli le agradeció al Presidente… pic.twitter.com/JFl7XjU6H6 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 24, 2026

En igual tono, aseveró que “Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar el futuro, como fue por ejemplo el caso de YPF ¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o fue el Gobierno de Javier Milei?”.

“No vinimos a hacer marketing cultural: vinimos a ordenar y hacer que la cultura funcione”, sentenció, no sin antes haber recordado a “Jorge Luis Borgéres”, en alusión a Jorge Luis Bores, de cuyo fallecimiento se cumplen 40 años y no 30 como afirmó el funcionario libertario.