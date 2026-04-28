Kicillof debuta al frente del Partido Justicialista de la Provincia

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires sesionará este viernes 24 de abril en la sede partidaria de calle 54 N° 618 entre 7 y 8 de La Plata, marco en el que el gobernador Axel Kicillof quedará formalmente al frente de la conducción de la fuerza peronista.

Desde el Ejecutivo bonaerense aclararon que no habrá acto ni movilización, pues se trata de una instancia estrictamente formal de proclamación de autoridades.

La convocatoria, firmada por la apoderada María Sol Berriel, incluye como puntos centrales del orden del día la distribución de cargos y la lectura de la resolución de proclamación de la Junta Electoral Partidaria, además de la ratificación de las Resoluciones N° 1 y 2 de Presidencia y el análisis de la situación política actual

Punto de partida para Kicillof

La actividad marcará el debut formal de la nueva conducción tras el acuerdo con La Cámpora que ordenó la sucesión de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense.

Como está establecido en la convocatoria, el encuentro tendrá un carácter organizativo, aunque también abrirá un espacio para el análisis político en un contexto atravesado por la discusión de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y que promueve la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El temario incluirá los puntos habituales de este tipo de encuentros iniciales. Se avanzará en la ratificación de las autoridades electas, la distribución de cargos dentro del Consejo y la conformación de comisiones, al tiempo que también está previsto que se aborde el estado de las afiliaciones, un aspecto clave para la estructura territorial.