Máximo Kirchner faltó a la asunción de Kicillof y lanzó una fuerte advertencia: “No hay que ser solo anti Milei”

La interna peronista quedó expuesta este viernes con una ausencia que habló más que cualquier discurso. Mientras el gobernador Axel Kicillof asumía formalmente la conducción del PJ bonaerense, el gran ausente de la jornada fue Máximo Kirchner. El diputado nacional decidió no participar de la ceremonia en La Plata y, en su lugar, encabezó una actividad en la localidad de Santa Teresa, provincia de Santa Fe.

Desde allí, el referente de La Cámpora envió un mensaje teledirigido a la nueva conducción partidaria, marcando una distancia que trasciende lo geográfico y se instala en lo estratégico. Kirchner fue contundente al pedir un cambio en la forma de construir la oposición frente a la Casa Rosada.

Una crítica a la construcción basada en el rechazo

En un claro gesto de diferenciación, Kirchner exhortó a la dirigencia a “no pensar en espacios que sean solo anti Milei”. Esta definición llega en un momento donde el peronismo debate si la identidad del movimiento debe basarse en la resistencia a Javier Milei o en la elaboración de una propuesta propia que logre seducir nuevamente a los sectores que le dieron la espalda en las últimas elecciones.

“Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”, sentenció Máximo Kirchner. Sus palabras resonaron como una crítica a la polarización directa que suele ejercer Axel Kicillof desde la gestión provincial.

Deuda y protección a los sectores vulnerables

El legislador también puso el eje en la situación económica y el peso del endeudamiento. En su intervención, pidió “pensar estrategias para que las cargas de la deuda que contrajo Macri no caiga sobre las más humildes”. De esta manera, el diputado buscó reafirmar la agenda social del espacio en medio de la crisis, señalando que la prioridad debe ser el alivio de las familias más desprotegidas ante el ajuste.

La fractura en el PJ bonaerense

El vacío que dejó Kirchner en la asunción de Kicillof no es un dato menor: se trata del dirigente que ocupaba la presidencia del PJ bonaerense hasta este traspaso. La decisión de no asistir al acto oficial y mostrarse en Santa Fe en simultáneo confirma que la relación entre los dos principales líderes del espacio atraviesa su punto más crítico.

La interna peronista entra así en una etapa de definiciones de cara al 2027. Mientras el gobernador bonaerense intenta consolidar su liderazgo territorial para enfrentar las políticas nacionales y esgrimirse como un eventual postulante presidencial, Máximo Kirchner apuesta a una reconstrucción que, según sus palabras, debe evitar los personalismos y enfocarse en una alternativa positiva que no se agote en la crítica al presidente.