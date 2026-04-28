Villarruel apuntó a los kelpers: “Si se sienten ingleses que vuelvan a su país”

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a sentar postura por la soberanía argentina en las Islas Malvinas y sostuvo que el reclamo nacional tiene “razones jurídicas, históricas y geográficas”. Fue al finalizar una jornada signada por la postura del Gobierno nacional ante el quiebre entre Estados Unidos y el Reino Unido.

“Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”, enfatizó la titular del Senado a través de un posteo en X.

Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses… https://t.co/4y31oY1v22 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 24, 2026

Luego de que un usuario indicara que “los malvinenses son argentinos. Nacieron en Argentina”, Villaruel contestó: “Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros, donde está su país”.

Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de km donde está su país. Sea como sea no son parte en esta discusión entre Estados. Los que no combatieron no son parte. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 24, 2026

“Sea como sea no son parte en esta discusión entre estados. Los que no combatieron no son parte”, sumó la número dos del Poder Ejecutivo, cuyo padre fue un veterano de la guerra por la recuperación de las islas en 1982.

Desconozco cuál es la posición del Ejecutivo porque no la comparten con la única hija de un Veterano que fue electa como vicepresidente. Lo que escribo es lo que se reclama desde la invasión inglesa de 1833 a nuestras Islas. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 24, 2026

Finalmente, recordaron un comentario de la ahora diputada libertaria Sabrina Ajmechet, quien en 2012 supo decir que “Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”.

“Ajmechet es una vergüenza”, fue la terminante consideración de Villarruel.

Ajmechet es una verguenza. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 24, 2026

Por último, evitó definir si Estados Unidos intercederá en la disputa: “No tengo ninguna información como para afirmar o negar la mediación de Estados Unidos. Hablo de lo que me consta y sé”.