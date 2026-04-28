martes 28 de abril de 2026 - Edición Nº4420

Política | 25 abr 2026

Vía X

Villarruel apuntó a los kelpers: “Si se sienten ingleses que vuelvan a su país”

“Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”, planteó la vicepresidenta en torno a la soberanía en las islas del Atlántico Sur.

Victoria Villarruel.
TAGS: VICTORIA VILLARRUEL, ISLAS MALVINAS, SOBERANIA ARGENTINA

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a sentar postura por la soberanía argentina en las Islas Malvinas y sostuvo que el reclamo nacional tiene “razones jurídicas, históricas y geográficas”. Fue al finalizar una jornada signada por la postura del Gobierno nacional ante el quiebre entre Estados Unidos y el Reino Unido.

“Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”, enfatizó la titular del Senado a través de un posteo en X.

Luego de que un usuario indicara que “los malvinenses son argentinos. Nacieron en Argentina”, Villaruel contestó: “Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros, donde está su país”.

“Sea como sea no son parte en esta discusión entre estados. Los que no combatieron no son parte”, sumó la número dos del Poder Ejecutivo, cuyo padre fue un veterano de la guerra por la recuperación de las islas en 1982.

Finalmente, recordaron un comentario de la ahora diputada libertaria Sabrina Ajmechet, quien en 2012 supo decir que “Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”.

“Ajmechet es una vergüenza”, fue la terminante consideración de Villarruel.

Por último, evitó definir si Estados Unidos intercederá en la disputa: “No tengo ninguna información como para afirmar o negar la mediación de Estados Unidos. Hablo de lo que me consta y sé”.

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