La Municipalidad de La Plata reforzó la limpieza de sumideros ante el alerta amarillo

En el marco del Nivel de Atención del Riesgo “amarillo” previsto para este domingo, con probabilidad de chaparrones, la Municipalidad de La Plata desplegó un operativo preventivo en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de minimizar inconvenientes y favorecer el escurrimiento del agua.

El pronóstico para La Plata>



SÁB: Cielo algo nublado, fresco a templado. Vientos leves del norte.

12°C/23°C



DOM: Cielo nublado, chaparrones. Ventoso del sudoeste con ráfagas fuertes.

12°C/17°C



LUN: Cielo algo nublado, frío a fresco. Vientos moderados del sudoeste.

5°C/16°C — Clima La Plata (@ClimaMLP) April 25, 2026

Las tareas incluyeron la limpieza de sumideros, bocas de tormenta, zanjas y conductos con camiones desobstructores tipo vactor y se desarrollaron de manera simultánea en diferentes zonas del partido.

Entre otros puntos, los trabajos alcanzaron tramos de calle 66 de 131 a 137, diagonal 73 entre 27 y 29, calle 36 de 27 a 134, avenida 44 de 1 a 11 y avenida 122 de 45 a diagonal 74.

Despliegue de cuadrillas

Asimismo, las cuadrillas intervinieron en avenida 32 de 17 a 14 y en calle 14 de 32 a 39, mientras que también se llevaron adelante acciones en sectores cercanos a centros de salud clave como el Hospital de Niños y el Hospital San Juan de Dios.

Por otro lado, los operativos se extendieron por calle 122 de 72 a 80 y por la zona de 72 entre 120 y 122, reforzando la cobertura en puntos estratégicos tanto del casco urbano como de las zonas norte, sur y oeste del partido.

Para concretar estos trabajos, el Municipio dispuso personal y equipamiento específico que continuará activo mientras se mantenga el alerta, con intervenciones que se complementan con el monitoreo constante desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).