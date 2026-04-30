Pablo Maciel fue reelecto como secretario general de la CICOP

Con una masiva concurrencia, los días 22, 23 y 24 de abril se llevaron adelante las elecciones de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), donde la Lista 10 de Junio, encabezada por Pablo Maciel, Silvana Scali, Martín Mayo y Juan Martín Mirada Rabbione -actual conducción del gremio- se impuso por el 73 % de los sufragios.

🗳️ #EleccionesCICOP



Con una gran participación iniciaron hoy los comicios para la elección de autoridades del Consejo Directivo Provincial y de las Comisiones Directivas Seccionales



Si todavía no votaste, estás a tiempo: mañana y el viernes continúa la votación@PabloMacielLP pic.twitter.com/1z14W9ebiR — CICOP (@CICOP_ok) April 22, 2026

Durante las tres jornadas de ejercicio democrático, se eligieron autoridades del Consejo Directivo Provincial y de las Comisiones Directivas Seccionales para el período 2026-2030.

Resultados categóricos

Con el 100 % de las mesas escrutadas, la Lista 10 de Junio “Unidad por la Salud Pública” se consagró con el 73 % de los votos para dirigir el Consejo Directivo Provincial y ganó en 80 Seccionales, mientras que la Lista Pluricolor obtuvo el 27% de los sufragios.

🗳️ La #Lista10DeJunio ganó las elecciones de #CICOP con el 73% de los votos y triunfó en 80 Seccionales.



La totalidad de los cargos del Consejo Directivo Provincial quedan en manos de la conducción encabezada por @PabloMacielLP y Silvana Scali. #EleccionesCICOP2026 pic.twitter.com/FdoFMGnOjj — CICOP (@CICOP_ok) April 25, 2026

En virtud del sistema electoral vigente, la amplia diferencia obtenida determina que la totalidad de los cargos del Consejo Directivo Provincial corresponden a la Lista 10 de Junio.

El acto eleccionario se desarrolló con total normalidad y transparencia, destacándose la activa presencia de la militancia gremial en hospitales, centros de salud y sedes gremiales provinciales y municipales.

La palabra del referente sindical

El secretario General reelecto, Pablo Maciel, señaló que “los trabajadores de la salud valoraron nuestra plataforma de propuestas, el crecimiento exponencial del sindicato, la presencia y representatividad a lo largo de toda la provincia, y las conquistas históricas que hemos obtenido producto del trabajo en mesas técnicas y de años de reclamos sostenidos”.

Desde la Lista 10 de Junio, conducción desde 2021, resaltaron los logros alcanzados durante los últimos años. Entre ellos: el reconocimiento del Desgaste Laboral Prematuro, la implementación de un nuevo Reglamento de Residencias, el pase a la Carrera Profesional de miles de enfermeros, enfermeras y otras profesiones, la Bonificación por Trayectoria Formativa del 40 % para profesionales con residencia completa, el incremento de funciones para personal de unidad, guardia, sala y servicio, y la incorporación de profesiones y especialidades al régimen de 48 horas con bloqueo.

Asimismo, Maciel consignó que “como parte de nuestra agenda sindical, avanzamos con la puesta en marcha de la Mesa Técnica para la recategorización del salario básico del sector. Se trata de un paso histórico que busca jerarquizar los ingresos y adecuarlos a las responsabilidades que asumimos, con el objetivo de revertir los altos índices de pluriempleo que persisten en el sistema público”.

Finalmente, expresó que “la Lista 10 de Junio sintetiza la experiencia de profesionales con amplia trayectoria en nuestro sindicato junto a nuevas generaciones, reafirmando el compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la salud y de la salud pública, hoy amenazada por un gobierno nacional cruel y ajustador”.

La CICOP

El gremio representa a más de 12 mil profesionales y técnicos de la salud de más de 100 efectores públicos bonaerenses, centros de salud, hospitales municipales y el Hospital Posadas, emplazado en territorio provincial.