Ritondo y la eliminación de las PASO: “No lo discutieron con nosotros”

El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, se distanció del ambicioso proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno de Javier Milei, el cual incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Justamente en ese punto, indicó que “no tiene que ser blanco o negro, puede haber un término medio”.

En tanto, lamentó que el proyecto fuera enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sin haberlo discutido antes con el PRO, el principal aliado del oficialismo en el Parlamento.

“Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de consensuar antes de que viniera el proyecto”, reveló Ritondo en declaraciones a Radio Rivadavias, para luego dar cuenta que “es un tema que todavía no hemos discutido en el PRO como partido, es una discusión que nos debemos también en el bloque”.

#ReformaElectoral 💣 ¿Se resquebraja la alianza entre el PRO y Milei por las PASO?



Se abre un nuevo frente de grieta en esta alianza de Gobierno ya que, según @CristianRitondo, La Libertad Avanza “no discutió con nosotros” la eliminación de las PASO



📌 El PRO no está tan seguro… pic.twitter.com/xEe1TUx5gi — ANDigital (@ANDigitalOK) April 27, 2026

“El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho del mundo de mandar el proyecto que quiera”, pero a partir de eso “nosotros vamos a tomar una decisión”, aclaró.

Consultado sobre si está a favor o en contra de eliminar las PASO, indicó que “no tiene que ser blanco o negro puede haber un término medio, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o que sean para partidos o frentes que no llevan lista única”.

“Es una discusión muy amplia que tienen que tomar el partido y el bloque Lo seguiremos viendo y será una decisión de todo el PRO”, advirtió y subrayó que incluso deberá analizarse en el interbloque que integran con la UCR, un partido que se opone a la eliminación de las PASO.

De todos modos, Ritondo aseguró que las PASO “terminan siendo más una discusión de la política que de la gente”.

Finalmente insistió en que desde el oficialismo “no lo han discutido con nosotros, no me senté con nadie del Gobierno para discutirla, ni con Martín (Menem, presidente de la Cámara baja), ni con Gabriel (Bornoroni, titular del bloque de La Libertad Avanza), ni siquiera con Diego (Santilli, ministro del Interior y afiliado al PRO).