viernes 07 de agosto de 2026 - Edición Nº4521

Política | 28 abr 2026

Marcha federal

Tras la intimación del Gobierno, la UBA avisa: “Vamos a ser miles en las calles”

“La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional”, recordó el vicerrector de la casa de altos estudios, Emiliano Yacobitti.

Se viene una masiva manifestación.
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El vicerrector dela Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, salió al cruce de la amenaza del Gobierno para con las autoridades académicas, en el marco de un nuevo paro en la educación superior por la asfixia financiera.

“Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación”, ironizó el exdiputado nacional de la UCR.

“Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”, disparó a través de un posteo en redes sociales.

Desfinanciamiento

Así las cosas, indicó que “esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia”.

La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente”, recordó Yacobitti.

Luego destacó que “las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes. Lo saben los 2 millones de estudiantes y toda la sociedad”.

“No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”, adelantó.
 

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