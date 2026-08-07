Liga Profesional: así se disputa la fecha que definirá los cruces de octavos de final

Este martes quedó confirmada la modalidad de disputa de la fecha 9 de la Liga Profesional, suspendida en su momento por un paro de la Asociación del Fútbol Argentino, jornada que definirá las zonas A y B y la consiguiente clasificación a los octavos de final del certamen.

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

¡No decae el Tate y vuelve a empatarlo! Palomita de Colazo que decreta el 2 a 2.pic.twitter.com/iIoELAHUYf — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 27, 2026

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mendoza (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

¡El Pirata está en los playoffs! 🏴‍☠️ @Belgrano se clasificó a los octavos de final del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆 pic.twitter.com/aTaaQ9UUgB — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 28, 2026

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)