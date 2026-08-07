viernes 07 de agosto de 2026 - Edición Nº4521

Deportes | 28 abr 2026

Fútbol

Liga Profesional: así se disputa la fecha que definirá los cruces de octavos de final

Habrá seis partidos el sábado y otros seis el domingo. Para el lunes quedan tres. La Zona A la lidera Estudiantes y la B es comandada por Independiente Rivadavia.

Momentos culminantes de la fase regular.
TAGS: LIGA PROFESIONAL, OCTAVOS DE FINAL, PLAYOFF

Este martes quedó confirmada la modalidad de disputa de la fecha 9 de la Liga Profesional, suspendida en su momento por un paro de la Asociación del Fútbol Argentino, jornada que definirá las zonas A y B y la consiguiente clasificación a los octavos de final del certamen.

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mendoza (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

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