La CGT se prepara para la marcha del jueves y proyecta más “conflictividad social”

El cosecretrario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la marcha del jueves 30 de abril en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, y aseguró que “la movilización va a ser multitudinaria”, en el marco de una jornada que será “abierta no solo a organizaciones sindicales sino también a otros sectores sociales”, y que definió como “pacífica” y masiva.

Reforma laboral

En ese contexto, el también secretario general del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA) expresó su rechazo al reciente fallo judicial sobre la Reforma Laboral alineada al Gobierno y sostuvo que “no estamos dispuestos a ceder un solo derecho”, al tiempo que calificó como “indignante” y “aberrante” el fallo judicial que habilita su aplicación, afirmando que más de 80 artículos resultan inconstitucionales.

Asimismo, indicó que, junto al equipo jurídico de la CGT, decidieron recusar a los jueces Víctor Pesino y María Dora González “por lo que consideramos una medida cautelar aberrante. También cuestionamos la extensión de cinco años más para uno de los magistrados, publicada al día siguiente, lo que genera un manto de dudas y sospechas de complicidad”.

Crisis económica

En relación con la situación económica, Jerónimo afirmó que “el pueblo argentino la está pasando mal”, al tiempo que consideró una “falacia” los datos oficiales sobre mejora salarial y empleo, señalando que “la gente no llega a fin de mes y que crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”.

En ese marco, el titular de la central obrera advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando”, sin descartar “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”.

Finalmente, planteó que “tiene que construirse algo muy amplio”, en referencia a la necesidad de generar una alternativa política que supere al peronismo tradicional e incorpore a distintos sectores, finalizó el sindicalista.