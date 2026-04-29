Desafiante mensaje de Kicillof: “Acá está la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”

En una visita al municipio de Guaminí, el gobernador Axel Kicillof encabezó este martes la inauguración de la nueva Planta Potabilizadora local y la repavimentación de un tramo estratégico de la Ruta Provincial N° 85. Durante el acto, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas a la gestión de Javier Milei por el freno a la infraestructura pública y aseguró que su gestión asumirá los proyectos que quedaron truncos por falta de fondos nacionales.

“Si bien en la historia argentina hubo muchos gobiernos que promovieron la idea de un Estado pequeño, nunca había ocurrido que un Presidente llegara y paralizara todas las obras públicas: solo en nuestra provincia frenó más de mil que estaban en marcha, muchas de ellas con un gran grado de avance”, sostuvo el mandatario y sentenció: “Nosotros nunca vamos a convalidar tanta crueldad ni a derrumbar los sueños de nuestro pueblo: acá está el Gobierno de la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”.

#Guaminí 🗣️ Kicillof cruzó a Milei: “La provincia está para terminar lo que abandonaron”



El Gobernador inauguró una planta potabilizadora clave para el tratamiento de arsénico y la repavimentación de la Ruta 85, y denunció que la Nación mantiene más de 1.000 obras frenadas en… pic.twitter.com/HxroFbblS5 — ANDigital (@ANDigitalOK) April 29, 2026

Una obra clave para la salud y el agua potable

El foco central de la jornada estuvo puesto en la Planta Potabilizadora, una obra que había sido paralizada por Nación y fue reactivada con fondos provinciales. Esta infraestructura permite realizar un tratamiento especial para el abatimiento del arsénico, un problema histórico en la zona, y garantiza un mayor caudal de agua segura para los habitantes del distrito.

Sobre la importancia de esta inversión, Kicillof afirmó: “Hoy es un día histórico para Guaminí porque estamos inaugurando obras estratégicas que no solo van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también van a generar mejores oportunidades para las próximas generaciones”. Asimismo, agregó que “en los pueblos del interior, donde muchas veces la falta de infraestructura ha impuesto un techo al crecimiento, es el Estado el único que puede asumir el compromiso de planificar e invertir en los proyectos que facilitarán el desarrollo”.

Ruta 85 y conectividad productiva

Junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente José Nobre Ferreira, el Gobernador también presentó la repavimentación de 23 kilómetros de la Ruta Provincial N° 85. Con una inversión de $14.927 millones, el tramo que une Guaminí con Huanguelén beneficia directamente al sector agrícola-ganadero y a los más de 1.500 vehículos que transitan la zona diariamente.

El jefe comunal local agradeció el respaldo provincial y remarcó: “Los municipios del interior necesitamos muchas más inversiones y obras para el crecimiento de nuestras comunidades: agradecemos al Gobierno bonaerense por tener la decisión política de dar respuestas concretas a nuestros vecinos y vecinas”.

Títulos de propiedad y energía eléctrica

La agenda en Guaminí incluyó la entrega de 156 escrituras gratuitas bajo el programa Mi Escritura, Mi Casa, y una recorrida por la nueva Estación Transformadora. Esta última obra, junto a la línea de alta tensión en ejecución, ampliará el suministro eléctrico para más de 45 mil habitantes de la región.

Hacia el cierre de la jornada, Kicillof vinculó estos avances con el sesquicentenario del distrito: “La mejor forma de conmemorar los 150 años de Guaminí es demostrando que existe un camino basado en la dignidad, la inclusión y el desarrollo de los pueblos del interior”. Por último, concluyó: “Nos comprometemos a seguir trabajando por una provincia y una Argentina con menos desigualdad, en las que haya más oportunidades para todos y todas”.