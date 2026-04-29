Javier Milei apuntó contra el legado de Keynes: “Hizo muchísimo daño, era un genio del mal”

El presidente Javier Milei volvió a centrar su agenda en la confrontación de modelos económicos al encabezar este martes un debate en el Palacio Libertad. Junto al economista Juan Carlos de Pablo y el diputado Adrián Ravier, el mandatario nacional analizó el pensamiento de John Maynard Keynes, a quien criticó duramente por el impacto de sus teorías en la historia económica global y local.

Fiel a su estilo disruptivo, el jefe de Estado no ahorró calificativos para referirse al economista británico. “Keynes hizo muchísimo daño, quiso ser un remedio pero fue peor que la enfermedad. Era un genio, pero del mal”, sostuvo Milei, marcando una vez más la línea divisoria entre el intervencionismo y el libre mercado que pregona su gestión.

El desplome de la demanda de dinero e inflación

Durante su exposición, el mandatario nacional se tomó un tiempo para explicar la herencia recibida y la dinámica de los precios en el cierre del año pasado. Según su visión, la aceleración inflacionaria fue la consecuencia inevitable de un fenómeno monetario puntual que el mercado anticipó antes de su asunción.

#Contradicciones 😩 Milei dijo que no leyó las obras completas de Keynes, pero igual lo liquidó: “Fue un genio del mal”



El sincericidio del Presidente sucedió durante un debate económico que encabezó en el Palacio Libertad, en el que señaló que John Maynard Keynes “hizo… pic.twitter.com/AoIoPwOWIw — ANDigital (@ANDigitalOK) April 29, 2026

“Durante el último semestre del año pasado se desplomó la demanda de dinero y eso se trasladó a los precios, donde hubo un salto”, explicó el Presidente. En ese sentido, Javier Milei insistió en que la falta de confianza en la moneda fue la clave del desajuste: “Nos hemos pasado explicando que durante el último semestre del año pasado se desplomó la demanda de dinero y que eso hizo saltar el nivel de precios y al saltar el nivel de precios la dinámica inflacionaria muestra un salto”.

Críticas a la dirigencia y "soledad" técnica

Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando Milei recordó la etapa previa a su llegada al poder y la falta de eco que tenían sus advertencias en el arco político y los medios de comunicación. El mandatario reprochó que sus diagnósticos técnicos fueran ignorados por quienes, a su criterio, carecen de formación económica sólida.

“Ese mismo elemento nosotros lo íbamos anticipando a lo largo de las mismas entrevistas, pero como nadie entiende nada estábamos más solos que Adán en el día de la Madre”, graficó el Presidente para ilustrar la resistencia que enfrentaba su discurso antes de ganar las elecciones.

La jornada en el Palacio Libertad sirvió como marco para que el Gobierno ratifique su rumbo de austeridad y control de la emisión. Con el respaldo de figuras como Juan Carlos de Pablo, el evento se convirtió en una nueva plataforma para que Milei refuerce su compromiso con la eliminación de la inflación a través de políticas ortodoxas, alejadas de lo que define como el "daño" keynesiano.