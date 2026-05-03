Corte en el suministro de gas: impacto en estaciones de servicio e industrias

Ante el primer bajón pronunciado de temperaturas del año, las distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) suspendieron el suministro a estaciones de servicio e industrias, con el objetivo de atender la demanda domiciliaria.

A quiénes afecta el corte

Desde las 6 de la mañana de este martes, las principales distribuidoras de gas del AMBA, Naturgy y Metrogas, ordenaron restringir las ventas de Gas Natural Comprimido hasta nuevo aviso.

De acuerdo con las regulaciones vigentes, el sistema de despacho nacional prioriza la “demanda prioritaria”, que incluye a hogares, hospitales y escuelas.

Por lo tanto, las estaciones de servicio, que están por fuera de esa “demanda prioritaria”, enfrentan una multa en caso de vender por encima del cupo garantizado, equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido.

Más conversiones a GNC

Cabe mencionar que esta restricción llega en un momento de fuerte crecimiento del parque automotor a GNC, dado que tras una década de retroceso, el sector había comenzado a mostrar signos de recuperación a comienzos de 2026, al calor del fuerte incremento en el precio de los combustibles líquidos.

De acuerdo a datos oficiales, sólo en marzo se realizaron 7.300 conversiones a GNC, un aumento del 40 % respecto a febrero y un 70 % en relación al mismo mes del año anterior.