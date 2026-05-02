Día del Animal: guía para viajes seguros y para que nuestras mascotas no pasen frío

El 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal, una fecha que no solo invita a reflexionar sobre su protección, sino también a incorporar hábitos de cuidado en la vida cotidiana, como su traslado en auto y su resguardo ante las bajas temperaturas.

Parte de la familia

En los últimos años, las mascotas pasaron a ocupar un rol central dentro de las familias: hoy están presentes en tres de cada cuatro hogares y su presencia creció con fuerza, especialmente a partir de la pandemia.

En paralelo, también se expandió la oferta de servicios “pet friendly”, desde alojamientos hasta medios de transporte. Sin embargo, al momento de viajar en auto, todavía persisten dudas sobre cómo hacerlo de manera correcta.

¿Qué dice la ley?

Si bien a nivel nacional no hay una ley específica para autos, sí un marco obligatorio indirecto. Por eso, en rutas nacionales se aplica la Ley de Tránsito y leyes provinciales. En la provincia de Buenos Aires, la ley 13.637 establece que “ningún conductor podrá llevar animales en el asiento delantero, éstos deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas de modo tal que no puedan saltar al asiento delantero”.

Por su parte, la ley 2.148 de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires también se expresa sobre el tema ya que prohíbe a los conductores “transportar animales sueltos”.

Por eso, se recomienda utilizar sistemas de retención adecuados:

---) Arnés con cinturón de seguridad (para perros)

---) Transportadoras o caniles fijados al vehículo (especialmente para gatos)

---) Rejas divisorias en autos de mayor tamaño

Viajar en auto puede resultar estresante para muchas mascotas. Los especialistas aconsejan evitar que coman antes del viaje para reducir mareos, mantenerlas hidratadas y realizar paradas frecuentes para que puedan relajarse.

Si bien el comportamiento varía según el temperamento, ya que los animales pequeños suelen ser más inquietos, mientras que los de mayor tamaño tienden a adaptarse mejor, es importante acostumbrar a las mascotas de manera progresiva, comenzando con trayectos cortos.

Al respecto, Daniel Telmo, consultor en Educación y Seguridad Vial de La Segunda Seguros, destaca la importancia de entender que la seguridad de los animales es parte integral de la seguridad del vehículo.

“Los riesgos más frecuentes en la ruta suelen estar asociados a distracciones y falta de sujeción adecuada. En el caso de las mascotas, un animal suelto no solo es un factor de distracción para el conductor, sino que ante una frenada brusca o un siniestro, se convierte en un riesgo para sí mismo y para todos los ocupantes”, expresó la especialista.

Y completó: “La mayoría de estos peligros pueden minimizarse si se toman decisiones responsables antes de arrancar, priorizando siempre la seguridad propia y la de quienes comparten la ruta”.

Para un viaje seguro y confortable

-No llevar a la mascota en el asiento delantero

-Evitar que saque la cabeza por la ventanilla

-No dejarla sola dentro del auto, especialmente en días calurosos

-Realizar pausas cada dos o tres horas

-Llevar objetos familiares, como mantas o juguetes

-Asegurar siempre su correcta sujeción

Trasladar mascotas implica responsabilidad. Con medidas simples, es posible garantizar un viaje seguro, minimizando riesgos y cuidando tanto a los animales como a quienes los acompañan.

Cuidados clave para perros y gatos ante la llegada del frío

La responsabilidad del bienestar animal es integral y supone una vigilancia constante, adaptándose a los cambios estacionales. Entender cómo los perros y gatos enfrentan las bajas temperaturas que llegan con el otoño e invierno, es un componente crucial de la responsabilidad del tutor.

La médica veterinaria Silvina Muñiz, presidenta de la Asociación de Veterinarios Especializados, consultora de Vetify, y representante argentina en la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía (FIAVAC), ofrece una serie de consejos que sirven para brindar una vida más saludable a las mascotas, y evitar problemas de salud.

Abrigarse y acondicionar el entorno

Si bien el pelo les protege del frío, hay razas de pelo corto que son muy friolentas. Aunque la ropa no es estrictamente necesaria, si se utiliza, debe ser de un género suave, suelto y cómodo. Es fundamental ofrecer un entorno cálido, con un colchón mullido para descansar, permitirles acurrucarse junto a otros animales o cerca de una fuente de calor (como una estufa), algo que muchos disfrutan enormemente.

Aunque es importante que los tutores verifiquen la distancia del animal con el artefacto, para evitar accidentes domésticos. Los perros pequeños, en particular, disfrutan de ser tapados y arropados, ya que les brinda calor y protección, mientras que los gatos no necesitan estar vestidos y abrigados, aunque sí un ambiente cálido.

Mantener la actividad física

Los perros domésticos son actualmente menos activos que antes, lo que lleva a un aumento en su sensación de frío. Si no se promueve el ejercicio, esto puede llevar a generar sobrepeso durante los climas fríos.

Por lo tanto, esta época es buena para fomentar la actividad: una caminata matutina, por ejemplo, ayuda a generar el calor corporal necesario para sentirse bien durante todo el día, y es clave para mantener los hábitos saludables.

Bienestar animal

Entendido como el estado en el que el animal se encuentra cómodo, sin dolor y emocionalmente equilibrado, se vuelve central. Los animales son seres sensibles, y su cuidado requiere comprender no solo sus necesidades médicas, sino también su entorno, comportamiento y forma de vincularse. Este compromiso se ha vuelto central en Argentina, donde los números hablan por sí solos: 8 de cada 10 hogares comparten su vida con un perro o un gato.

“Los cambios de clima son un factor de riesgo que a menudo se subestima. La llegada del invierno exige que seamos proactivos con el bienestar de nuestras mascotas, asegurando que su entorno, nutrición y actividad física se adapten para prevenir resfríos o problemas articulares que se agudizan con el frío”, puntualiza Sabrina Pfeifer, directora de Vetify.

Asimismo, dio cuenta que “la prevención es la mejor herramienta contra los efectos del clima. Además, hoy vemos que los tutores buscan cada vez más previsibilidad y acompañamiento en el cuidado de sus mascotas. Desde nuestro lugar, trabajamos en concientizar sobre la prevención, facilitando el acceso a controles regulares, que son clave para una vida más larga y saludable”.

Cambio de paradigma en el cuidado animal

Se enfoca en el bienestar integral de perros y gatos, e implica un compromiso que va más allá de la atención ante una enfermedad. Se trata de tener proactividad, asegurando cuidados esenciales como la prevención veterinaria y la adaptación a desafíos estacionales como el frío.

En suma, un abordaje que combina prevención médica, atención a la temperatura y actividad física se traduce en una vida más larga, plena y feliz para nuestros compañeros animales.