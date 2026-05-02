Salidera en La Matanza: Le rompieron el vidrio, le sacaron una mochila y se llevaron millones

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al Conurbano bonaerense oeste donde ocurrió una violenta salidera bancaria, más precisamente en el partido de La Matanza, donde delincuentes armados siguieron a un hombre que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria y le robaron una suma millonaria tras destrozar la ventanilla de su vehículo.

El ataque se produjo a plena luz del día en el cruce de la Ruta 21 y la avenida Cristianía, en la localidad de Ciudad Evita, y lo hizo adelante de otros automovilistas que quedaron en shock por la violencia –y la rapidez– de la secuencia.

El ataque en el semáforo

Según las primeras informaciones, la víctima había retirado una importante suma de dinero del banco y se dirigía a su domicilio, a bordo de una camioneta Jeep Renegade de color blanco.

En ese trayecto fue seguido por al menos dos delincuentes que se movilizaban en una moto, y quienes esperaron pacientemente el momento oportuno para concretar el robo: el rojo en algún semáforo.

Cuando el vehículo quedó detenido en la mencionada esquina, uno de los asaltantes descendió rápidamente, con guantes para evitar dejar rastros, rompió el vidrio del lado del acompañante y se llevó el bolso donde estaba la plata y escapó.

#inseguridad 💰 Te marcan, te siguen… y atacan en segundos: Salvaje salidera en La Matanza



La víctima había sacado plata de un banco, delincuentes lo siguieron y le robaron en el cruce de la Ruta 21 y Cristianía, en Ciudad Evita: Huyeron en moto y por la mano inversa



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Huida y sospechas

Tras concretar el robo, el delincuente cruzó corriendo la calle y se subió nuevamente a la moto donde lo esperaba su cómplice, para huir a toda velocidad por la mano de enfrente, contraria a donde se encontraba la fila de vehículos que aguardaba por la luz verde.

El episodio fue rápido, preciso y ejecutado con una mecánica típica de las salideras bancarias, lo que encendió las alarmas entre los investigadores.

En ese marco, una de las principales hipótesis apunta a la posible participación de un “entregador”; es decir, alguien que haya brindado información sobre el movimiento de la víctima dentro y fuera del banco.

Preocupación por la modalidad

El hecho vuelve a poner en foco la modalidad de salidera bancaria, un delito que se repite en distintos puntos del Conurbano y que suele tener como blanco a personas que retiran grandes sumas de dinero.

Especialistas en seguridad recomiendan extremar las precauciones tras realizar operaciones financieras y evitar trasladar efectivo sin acompañamiento.

Mientras tanto, la investigación avanza para identificar a los autores del robo y determinar si hubo complicidad interna en la maniobra.

