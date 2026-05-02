Transporte: Impulsan una ley para conectar las localidades del interior bonaerense

La diputada provincial Priscila Minnaard presentó un proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Conectividad Interurbana del Interior Bonaerense, con la finalidad reducir desigualdades territoriales; mejorar el acceso a la salud, educación y empleo; y fortalecer el arraigo poblacional.

“La provincia de Buenos Aires presenta una de las configuraciones más extensas y heterogéneas, con áreas altamente urbanizadas y vastas regiones con baja densidad poblacional. Esta situación genera asimetrías estructurales en el acceso al transporte público, particularmente en el interior bonaerense”, expresó Minnaard.

Mantuvimos una reunión con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, donde presentamos una agenda concreta de proyectos para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte público en nuestra sección. pic.twitter.com/KXH2qRiJHw — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) April 23, 2026

Fomentar el arraigo poblacional

En ese sentido, la legisladora de la Sexta Sección sostuvo que “la mejora de la conectividad no solo implica un beneficio en términos de movilidad, sino que constituye una política estratégica para fortalecer el arraigo, impulsar el desarrollo productivo, potenciar economías regionales y garantizar una provincia más integrada”.

El proyecto propone abordar esta problemática mediante la creación de un programa específico en el ámbito del Ministerio de Transporte, orientado a optimizar recorridos existentes, incorporar paradas en localidades excluidas y promover servicios directos hacia nodos urbanos estratégicos.

La reunión con el ministro de Transporte

La iniciativa, que fue acercada por Minnaard al ministro del Transporte de la provincia de Buenos Aires Martín Marinucci durante una reunión de trabajo, prevé la ampliación de recorridos existentes, la incorporación de paradas intermedias, frecuencias mínimas obligatorias y la elaboración de un mapa de vacíos de conectividad que identifique localidades sin servicio regular, frecuencia inferior a un servicio diario y distancia a centros urbanos principales.

“Numerosas localidades del interior bonaerense presentan déficits críticos de conectividad caracterizados por baja frecuencia de servicios, dependencia de trasbordos, ausencia de conexiones directas con centros urbanos”, rezan los fundamentos del texto.

Localidades aisladas

A modo de ejemplo, el proyecto detalla los casos de Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini, entre otros, donde la conexión con centros administrativos como La Plata o el área metropolitana resulta más dificultosa que la vinculación interprovincial.

La propuesta podrá implementarse mediante convenios con empresas privadas, permisos y esquemas flexibles de operación. También establece un régimen de compensación por tramos deficitarios, destinado a empresas de transporte de larga distancia que operen extensiones hacia localidades de baja intensidad.

Transporte más equitativo

Una de las innovaciones centrales de la iniciativa es la incorporación de servicios troncales directos desde el interior profundo hacia La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El objetivo es avanzar hacia un modelo de transporte más equitativo, eficiente y federal, que reconozca las particularidades del interior bonaerense y garantice igualdad de oportunidades para sus habitantes”, subrayó Minnaard.