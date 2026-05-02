Un violento episodio de inseguridad terminó con una mujer fallecida y un efectivo de la Policía de la Ciudad tras las rejas. El hecho ocurrió en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, cuando el inspector Héctor Mariano Camejo fue interceptado por dos motochorros mientras se encontraba de franco y vestido de civil. Tras el intento de asalto, el oficial reaccionó efectuando una ráfaga de disparos que acabó con la vida de una de las delincuentes.

El suceso se desencadenó en la intersección de las calles Zeppellin y Montgolfield. Según el relato del propio agente, quien se presentó voluntariamente en la dependencia policial poco después, fue interceptado por una pareja a bordo de una motocicleta con claras intenciones de robo. Ante la amenaza, Camejo extrajo su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta PX4, y disparó contra los sujetos.

🚔 Un policía de la Ciudad mató a una delincuente en La Matanza: efectuó 18 disparos y quedó detenido



🔫 El inspector Héctor Mariano Camejo fue abordado por una pareja de motochorros en González Catán.



📌 El agente, que estaba de franco, disparó repetidamente contra los… pic.twitter.com/dhQ2yAzdch — ANDigital (@ANDigitalOK) April 29, 2026

Cámara de seguridad y una lluvia de balas

La investigación sumó pruebas contundentes a través del monitoreo de las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento exacto en que la moto se acerca al cordón para asaltar al policía. Sin mediar palabra, el efectivo comenzó a disparar de forma reiterada, provocando la fuga de los sospechosos. En uno de los videos registrados, el audio revela la magnitud de la balacera: se escuchan 18 disparos en pocos segundos.

Minutos después, personal policial que patrullaba la zona encontró a la mujer tendida en el asfalto, con una herida de arma de fuego, en el cruce de Da Vinci y Montgolfield. A pocos metros se hallaba la motocicleta utilizada en el intento de ilícito. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Favaloro, pero ingresó al centro de salud ya sin signos vitales.

Peritajes y detención oficial

En la escena del crimen, los peritos de la Policía Científica recolectaron evidencia clave para la causa. Se incautaron diez vainas servidas calibre 9mm y tres proyectiles enteros. Además, los investigadores hallaron una réplica de arma de fuego similar a una pistola, que habría sido utilizada por los delincuentes para amedrentar al efectivo.

A pesar de que la versión inicial del agente coincide con lo observado en los videos respecto al intento de robo, la cantidad de detonaciones y la mecánica del hecho llevaron a la Justicia a ordenar su aprehensión inmediata. Héctor Mariano Camejo quedó detenido bajo investigación, mientras se intenta localizar al cómplice masculino, quien logró escapar a pie dejando rastros de sangre en la zona, lo que indica que también fue alcanzado por las balas del policía de la Ciudad.