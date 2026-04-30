Bregman condenó la complicidad PRO: “Los ‘Ficha Limpia’ estaban calladitos la boca”

La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, arremetió contra el Gobierno nacional luego de la jornada en el Congreso en la que expuso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que el oficialismo montó “un circo” para respaldarlo.

“Queda peor que antes”, analizó la legisladora y reclamó una sanción dura contra el ministro coordinador. “Lamentablemente no fue una moción de censura. Tendría que haber ido con una interpelación con moción de censura, entonces cuando terminaba se iba a la casa y no a seguir siendo jefe de Gabinete como si nada”, fustigó.

"¿Cómo es posible que usted gane en PESOS pero gasté en DÓLARES?, ¿Cómo puede ser que la CASTA tenga miedo y usted viaja en AVIONES PRIVADOS?"



UFFFFFFFFF Bregman prendió fuego al ñoqui Adorni 🔥🔥 pic.twitter.com/3egpjONEoE — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) April 29, 2026

En declaraciones a Radio 10, explicó que “cuando una sociedad ya dio su veredicto, no hay circo que valga. Esta persona no puede explicar cómo incrementó su patrimonio en este tiempo, y ayer (miércoles) se vio eso”.

Clima tenso

Por otra parte, Bregman denunció un clima hostil durante la jornada parlamentaria y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei: “Me gritaba todo el tiempo, nos decía asesinos, cosas que no tienen ni pie ni cabeza”.

Me dicen que saque el cartel porque "se puede dañar en mármol". No se si el de la pared o el de la cara de Adorni. pic.twitter.com/5naUFPUtQr — Myriam Bregman (@myriambregman) April 29, 2026

Según relató, también hubo agravios hacia trabajadores de prensa presentes en el Congreso. “Les empezó a gritar ‘corruptos’, ‘chorros’. Una cosa insólita con compañeros periodistas que estaban haciendo su trabajo”.

En cuanto a la presencia de funcionarios y dirigentes aliados mostró la necesidad del oficialismo de blindarse políticamente: “Hubo un lockdown gubernamental. No laburó nadie”.

Silencio PRO

De todos modos, dijo que “Milei fue para tratar de salvar a su jefe de Gabinete con una estrategia rara, porque terminó involucrando a todo el Gobierno en la defensa de la corrupción”, afirmó.

También cuestionó el silencio de dirigentes del PRO presentes en la sesión. “Los republicanos, los ‘Ficha Limpia’, estaban calladitos la boca. No abrieron la boca”.