Con música de “Rocky” y el respaldo de Milei, Adorni dijo que no cometió “ningún delito”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, con el telón de fondo de las múltiples acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito. Además, evitó brindar cualquier precisión sobre la presunta corrupción libertadas, vinculada sobre todo a las coimas en Discapacidad y la criptoestafa $Libra.

La previa

Antes de su exposición, el titular de la mesa ministerial se reunió con la primera línea del Gobierno, encuentro difundido por la propia Casa Rosada con la música de la película “Rocky”.

Todo el gobierno apoyando a Adorni. Con música de Rocky incluida. Acelerando en la curva. ADN Milei. pic.twitter.com/Kn62vNhG83 — Claudio Savoia (@claudiosavoia) April 29, 2026

Además del presidente Javier Milei y la secretaria General, Karina Milei, posaron junto a Manuel Adorni los ministros Mario Lugones (Salud); Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación); Diego Santilli (Interior); Sandra Pettovello (Capital Humano); Luis Caputo (Economía); Juan Bautista Mahiques (Justicia); y Carlos Presti (Defensa).

A la defensiva

Tras decir que los cuestionamientos a su persona fueron “un golpe sistemático y golpista orquestado por el kirchnerismo”, aclaró que “pasamos la peor parte de la tormenta” a nivel gestión.

“Hoy el nivel de gasto público es el más bajo de los últimos 10 años. Hoy hay más de 65 mil empleados menos en el Estado. El ahorro anual supera los 2505 millones de dólares”, destacó el funcionario.

#Congreso 🏛️ Con banca de Milei, Adorni se defendió en Diputados: “No cometí ningún delito”



Se trató del primer informe de gestión del jefe de Gabinete ante el Palramento y respondió que con las imputaciones en su contra, se “han sacado conclusiones equivocadas”



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En tanto, dijo que “en 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie”.

“Estamos devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad. La marcha del Gobierno en dos años evidencian resultados contundentes y positivos”, enfatizó.

El plan económico

En esta página, hizo especial hincapié en que “pasamos del 211,4 % de inflación al 31,5 %” y “la baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2 %, está en su nivel mas bajo en 7 años”.

“Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante”, acotó.

Motosierra

Luego indicó que “cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos”.

Adorni: "Eliminamos 9 ministerios, 100 secretarias y subsecretarias, 500 areas con funciones duplicadas o obsoletas, 25 organismos concentrados y descentralizados, y a día de hoy hay más de 65 mil empleados menos en el estado. El ahorro anual supera los 2.500 millones de dólares" pic.twitter.com/MFKfAdwgWH — SheIby (@TommyShelby_30) April 29, 2026

Al respecto, informó: “Le encomendé a todos los ministerios recortar 2 % de gastos corrientes. Cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos”.

“Este ajuste va a ser sostenido en el tiempo porque es la primera vez que logramos aprobar el primer presupuesto con regla fiscal de la historia”, agregó.

Loas a Milei

Con saludos mutuos hacia el palco donde se ubicaron Javier y Karina Milei, Adorni dijo que “este crecimiento es sostenible en el tiempo”.

“Por primera vez en décadas tenemos un presidente que cumple con su palabra: prometió un ajuste y lo hizo, prometió bajar la inflación y lo hizo, prometió poner orden en las calles y lo hizo”, ponderó.

En igual tono, dijo que “en este discurso quedó expuesto el camino de reformas que ha emprendido la Nación, un camino irreversible que conducira a los argentinos a un camino de riquezas”.

Enriquecimiento ilícito

En cuanto al viaje de su esposa en el avión presidencial durante la gira por Estados Unidos, manifestó que “no existió delito ni irregularidad”.

“No existió delito en la invitación de mi esposa cuya comitiva oficial fue aprobada por decreto. La decisión sobre la invitación una cuestion discrecional de presidencia”.

“No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, exclamó el jefe de Gabinete y luego mencionó que “aún no venció el plazo” de su declaración jurada, en referencia a las propiedades sin declarar que se investigan en la causa.

“Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones. Han sacado conclusiones equivocadas. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, remató.

