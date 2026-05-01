Patentamientos: el sector registró una caída del 13,6 % en abril y se ajustan las expectativas para 2026

El ritmo de operaciones en el mercado automotor argentino mostró una desaceleración durante el cuarto mes del año. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el número de vehículos patentados durante abril de 2026 ascendió a 47.564 unidades. Esta cifra representa una caída del 13,6% interanual, teniendo en cuenta que en abril de 2025 se habían registrado 55.025 unidades.

La tendencia a la baja también se reflejó en la comparación mensual. Frente a las 49.200 unidades registradas en marzo, el sector experimentó un descenso del 3,3%. Con estos números, el primer cuatrimestre del año cierra con un total acumulado de 205.114 unidades, lo que significa un 5,7% menos que en el mismo período de 2025.

Un mercado en proceso de transformación

A pesar de la caída de las ventas, los referentes del sector analizan este momento como una etapa de transición y reordenamiento. El patentamiento de autos está atravesando cambios estructurales en su composición, motivados por la apertura a nuevas ofertas y una mayor agresividad comercial entre las terminales.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, analizó el panorama actual: "Abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos. Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas".

El impacto de las marcas asiáticas y los nuevos precios

Uno de los factores que explica la dinámica actual del sector automotor es el desembarco de nuevos jugadores internacionales. La competencia se ha intensificado, obligando a las marcas generalistas a recalibrar sus estrategias de precios y el equipamiento de sus modelos para no perder terreno en el market share.

En este sentido, Beato destacó la irrupción de las marcas asiáticas, que han llegado con propuestas competitivas en términos de diseño y costo. Esta presión externa, sumada a la eliminación de impuestos, está generando un escenario donde los valores de los vehículos 0 km comienzan a encontrar niveles más accesibles para el comprador.

Oportunidades por estabilidad cambiaria

Desde la entidad aseguran que, más allá de la baja de ventas estadística, el contexto ofrece ventajas para quienes disponen de capital para renovar su unidad. La combinación de una macroeconomía más ordenada y la estabilidad del dólar ha permitido que surjan ofertas que no estaban presentes en meses anteriores.

"El gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros", concluyó el directivo de ACARA.