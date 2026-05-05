El Frente de Izquierda instó a “terminar con Milei” y “superar al peronismo”

La Plaza de Mayo fue escenario este viernes de una acto obrero, internacionalista y socialista convocado por la izquierda en el Día Internacional de los Trabajadores. Fueron de la partida el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, con la excepción del PTS que hizo su propio acto en el microestadio de Ferro.

FATE sigue en la agenda

Según el reporte de Prensa Obrera, acompañado de delegaciones de las principales luchas obreras del momento y referentes del sindicalismo combativo, abrió el acto el trabajador de FATE y secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, cuando siguen peleando por la continuidad de su fuente laboral contra el lock out patronal de Madanes Quintanilla.

“La pelea de FATE se inscribe en la larga historia de luchas de la clase obrera. Es la respuesta ante semejante ataque del gobierno, que genera las condiciones para que los empresarios puedan ganar más dinero parando las máquinas e importando sin control. Para eso buscan destrozar al INTI, reprimen a los jubilados y tratan de mostrar que quebraron la moral de la clase obrera”, planteó Crespo.

#AHORA Abre el acto el secretario general del @sutnaoficial Alejandro Crespo, rodeado de trabajadores de Fate, del Garrahan, del Inti, docentes, trabajadores gráficos, telefónicos, jubilados y estudianteshttps://t.co/jlz0A2bVpV https://t.co/ohiuyJa8K3 pic.twitter.com/G71zBc4JQa — Prensa Obrera (@prensaobrera) May 1, 2026

Subió acompañado de compañeros del Hospital Garrahan, de la gráfica Morvillo, jubilados, de Suteba Marcos Paz y la Multicolor, de Ademys, además de jóvenes estudiantes y luchadores socioambientales.

Definió a cada uno de estos como “lugares de resistencia que marcan una diferencia. Y entre ellos aparece en la industria un gremio que se queda adentro de planta 70 días hasta que al juez no le quedó otra que decir que es una huelga legítima, y luego falló ordenando el pago a los 968 trabajadores de Fate”.

Acto seguido subieron al escenario representantes de organizaciones del movimiento piquetero. Estuvieron del Frente de Lucha Piquetero como el Polo Obrero y el MTR 12 de Abril, FOL, Unión y Lucha, y el MST Teresa Vive, muchos de ellos que afrontan la persecución judicial promovida por el gobierno.

“Es para Adorni que lo mira por TV”

“Esta plaza es una postal para Adorni que lo mira por TV. Venimos de cien piquetes en todo el país porque quieren sacar el programa Volver al Trabajo a un millón de personas que sostienen comedores y la asistencia en los barrios. Venimos de una victoria que muestra que si nos unimos y luchamos derrotamos a Milei”, reflexionó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

Luego dirigieron un saludo al acto unitario desde Opinión Socialista y habló Norberto Senior en nombre de Vientos del Pueblo.

En medio de la extraordinaria huelga de docentes universitarios, el bloque de dirigentes sindicales fue abierto con la intervención de Laura Carboni, secretaria general de la AGD UBA y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, quien sostuvo que “luchamos para que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario por aumento salarial y presupuesto para funcionar. Lo hacemos a pesar de los rectores, que hasta amenazan con descuentos por los días de paro para negociar con el gobierno a costa de nuestras condiciones de trabajo, y a pesar de la orientación de derrota del frente gremial. El 12 de mayo vamos a reventar esta plaza y las calles de todo el país en defensa educación pública”.

Por último, antes de ceder la palabra a Rubén Sobrero de la Unión Ferroviaria de Oeste y Norma Lezama de la APyT del Garrahan, Laura agregó que este acto “contrasta con el que se hizo ayer (por el jueves), un acto ecuménico, sin perspectiva, solo para porotear dentro de la interna peronista. Los trabajadores necesitamos salir a luchar, mientras la CGT rosquea como dejó pasar la reforma laboral. Tenemos que derrotar esa política criminal”.

¡Viva el 1° de Mayo! Enorme acto en Plaza de Mayo. pic.twitter.com/iXJpkIDHiv — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) May 1, 2026

En el cierre de la jornada hicieron uso de la palabra los dirigentes de los partidos políticos que integran el Frente de Izquierda. Juan Carlos Giordano por Izquierda Socialista, Alejandro Bodart por el MST y Gabriel Solano por el Partido Obrero.

Gobierno en estado de descomposición

Solano enfatizó en su intervención que “el gobierno de Milei se encuentra en estado de descomposición no solo por los escándalos de corrupción que alcanzan al propio presidente y su hermana, sino principalmente por el fracaso de su política económica. No es solo el altísimo costo social que está pagando el pueblo; es que además la política económica fracasa sobre sus propias premisas pues no puede lograr siquiera el acceso a los mercados de crédito. Solo gracias a los salvatajes de Donald Trump el gobierno logró posponer un estallido financiero”.

“La inviabilidad de su política económica está llevando a que una parte de los empresarios que apoyaron a Milei empiecen a pensar en un recambio político. Los Paolo Rocca y Madanes Quintanilla operan tanto con Macri como con el peronismo. Quieren una alternativa que preserve las conquistas que les dio Milei, empezando por la reforma laboral esclavista, pero que los acompañe con una devaluación monetaria y medidas proteccionistas de sus propios intereses”, continuó Solano.

Luego subrayó que “dentro del peronismo, desde Kicillof a Grabois y pasando por el kirchnerismo, Massa y la burocracia de la CGT, se candidatean para ser los defensores de estos empresarios luego de haber apoyado buena parte de la política de Milei, además de la reforma laboral como los presupuestos de ajuste y la modificación a Ley de Glaciares”.

“Por eso no mueven un dedo para apoyar a los trabajadores que enfrentan a estos empresarios mientras al mismo tiempo le proponen una alianza política a los Pichetto, Massot y Monzó, todos pesos pesados del macrismo hasta hace poco tiempo. Para encubrir su giro a la derecha, el peronismo hace llamados a la izquierda a integrar un frente anti Milei. Estamos ante la vieja maniobra recomendada por Perón, que decía que si ibas a girar a la derecha había que poner la luz de giro a la izquierda”, anexó.

Enorme 1ero de Mayo en la plaza.



Vinimos con un planteo muy claro: Hay que terminar con Milei y poner en pie una alternativa de la izquierda y de los trabajadores que supere definitivamente al peronismo. pic.twitter.com/Hy418Re8uT — Gabriel Solano (@Solanopo) May 1, 2026

Al concluir, Solano destacó la “decisión correcta de copar la Plaza de Mayo, centro de poder político, con la bandera de la lucha por gobiernos de trabajadores en todo el mundo en momento muy importante”, y los contrastó con el grave error del PTS que se rechazó convocar a un acto unitario para hacer el propio en un miniestadio cerrado.

“El Frente de Izquierda está creciendo en reconocimiento popular por su lucha contra Milei y contra el ajuste de los gobernadores y las patronales, no va convertirse en furgón de cola de un frente de los Paolo Roca y Madanes. La función del Frente de Izquierda es la contraria: enfrentar a Milei ahora, sin esperar a las elecciones, y al mismo tiempo desarrollar una alternativa política propia. Por ello vemos muy necesaria la realización de una asamblea nacional convocada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad abierta a todos los luchadores y sectores populares que quieran terminar con Milei y poner en pie una alternativa política de izquierda y de los trabajadores”, sentenció.

#URGENTE: Si estás viendo este video, significa que el Estado sionista de Israel interceptó a la Flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo criminal que le imponen al pueblo palestino.



Defendamos la Flotilla. Que los gobiernos actúen… pic.twitter.com/tEvC6smgSE — Cele Fierro (@Cele_Fierro) April 30, 2026

Al finalizar, previo a cantar la Internacional, el himno de los trabajadores, se proyectó un vídeo grabado desde Creta por militantes que fueron secuestrados por Israel, Pablo Giachello del PO, Mónica Schlottahuer de IS, Celeste Fierro del MST y Cristina Agüero de la asamblea No a la Mina de Esquel. Fue unánime el reclamo por la inmediata libertad de todos los activistas de la flotilla Global Sumud, el llamado a la lucha contra la guerra imperialista y el apoyo a la resistencia del pueblo palestino.