La advertencia de Bregman: “Hay más de un gatito mimoso del poder económico”

En un colmado estadio cubierto de Ferro, Myriam Bregman cerró un acto que congregó a la militancia del Partido de los Trabjadores Socialistas, convocándola a “organizar a miles y miles de simpatizantes de norte a sur del país, para generalizar y profundizar la lucha contra el plan que imponen Javier Milei y el poder económico, romper la pasividad de las conducciones sindicales, y dar paso a un nuevo movimiento histórico, una nueva fuerza política, un gran partido de la nueva clase trabajadora”.

La diputada nacional, que tuvo un enorme crecimiento en las encuestas llegando a tener una valoración positiva por encima de todos los políticos tradicionales del oficialismo y la oposición, hizo un especial llamado: “A los miles que nos escriben, nos saludan y dicen que quieren apoyarnos, los convocamos a organizarse en comités o reuniones en cada uno de sus lugares de trabajo, de estudio, en sus barrios, para impulsar, desde abajo, poderosas organizaciones de lucha que apuesten a derrotar al gobierno y a todo su plan al servicio del poder económico, y, al mismo tiempo, debatir cómo construir la fuerza política que nos permita vencer”.

“Vamos a dar batalla en todos los terrenos, incluso el electoral con una enorme campaña, pero estamos lejos de ‘moderarnos’ como quieren muchos”, disparó la legisladora en el acto del PTS, que optó por no compartir la jornada con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad en Plaza de Mayo.

Actazo internacionalista del @PTSarg @Fte_Izquierda en Ferro con @myriambregman y @NicolasdelCano, y actos en Rosario, Santa Fe, San Lorenzo y V. Constitución. La Izquierda sale a ganar fuerza social y plantea construir desde abajo un gran partido de la nueva clase trabajadora. pic.twitter.com/oWzm4U9DtG — Octavio Crivaro (@OctavioCrivaro) May 1, 2026

“Si llegamos hasta acá fue porque no le votamos ni una ley a este gobierno y estuvimos en la calle desde el primer momento, poniendo el cuerpo en cada lucha de los trabajadores. Hicimos una enorme campaña contra la reforma laboral cuando los dirigentes opositores estaban de vacaciones y movilizamos por miles tanto en el aniversario del golpe genocida cómo en el día internacional de las mujeres”, puntualizó.

Así las cosas, dijo que “tenemos que preparar una verdadera rebelión, una huelga general, que termine con esta situación que padecen millones con salarios y jubilaciones de hambre, pluriempleo, y precarización, mientras venden el país al mejor postor”.

¿Mileísmo sin Milei?

En otro tramo de su mensaje, la referente dio cuenta de la enorme caída de popularidad del gobierno de Milei y denunció que “se está preparando un relevo para hacer un ‘mileísmo sin Milei’: hay más de un gatito mimoso del poder económico”, trayendo nuevamente su recordada frase del debate presidencial de 2023.

La única que habla de que hay que parar a @JMilei antes de que sea más tarde, de que haya más laburantes muriendo de hambre, jubilados sin remedios, niños en situación archi precaria, es @myriambregman



Pd: están tan lleno el estadio que hay gente afuera viendo desde la… pic.twitter.com/gA904rRyAP — Nita • Juana Cervio | tech & blockchain recruiting (@eudtoxic) May 1, 2026

Asimismo advirtió que “el peronismo también se prepara como relevo, un peronismo bien amaestrado que ya dió todo lo que tenía que dar y no tiene ningún programa alternativo al del FMI y los dueños del país”.

Otras exposiciones

Nicolás del Caño, por su parte, abrió el acto refiriéndose a la situación internacional y convocando a “una gran lucha antiimperialista e internacionalista, porque de lo contrario el capitalismo nos va a llevar puestos con sus guerras y genocidios”.

También participaron referentes de luchas emblemáticas como la que están llevando a cabo los trabajadores de FATE, docentes, trabajadoras de la salud y de industrias de la alimentación, entre otros, que denunciaron la aplicación práctica de “la reforma laboral esclavista” y denunciaron “la complicidad de la dirigencia de la CGT y todas las burocracias sindicales”, llamando a “recuperar los sindicatos para la lucha”.

Tomaron la palabra la joven Ariane Anemoyannis, de la organización Revolución Permanente de Francia, la médica Iara Salerno desde su embarcación en el Meditarráneo, miembro de la Flotilla a Gaza que fuera atacada por la armada israelí, Bruno Ghilga, de Brasil, y Antonio Páez, dirigente sindical de Chile.

Por la juventud, habló Luca Bonfante, secretario general del centro de estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. El dirigente estudiantil hizo un raconto sobre la situación de la juventud e hizo hincapié en que “hay un importante sector que creía en que se podía salvar a través de la meritocracia y se empieza a dar cuenta que lo colectivo es el camino”, y llamó a construir “una juventud revolucionaria que acompañe a Myriam Bregman a construir un gran partido de la nueva clase trabajadora”.