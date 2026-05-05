Tailhade: “Además de corruptos, Adorni y su mujer son unos idiotas”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, cuestionó el informe de gestión brindado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara baja y aludió a la investigación por enriquecimiento ilícito contra el alto funcionario.



“Hace veinte días eran los espías rusos, un sistema de inteligencia que había captado medios de comunicación argentinos, hace una semana fueron los periodistas y ahora soy yo”, enumeró el legislador opositor en torno a las “distracciones” que motoriza el Gobierno.

Hace unos meses Adorni anunció “la revocación inmediata de todas las asignaciones de vehículos oficiales y choferes”. Me cuentan que en el próximo Larousse Ilustrado la palabra chanta sale con una foto de este delincuente. pic.twitter.com/BGLZ6Bx1mK — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) April 30, 2026

En este sentido, explicó en declaraciones a Delta 90.3 que “cada vez que hay un quilombo acusan de espionaje y es porque no tienen capacidad de análisis”.

“La SIDE ya tendría que haber sabido si hay este tipo de espionaje extranjero”, pero “es una operación berreta para neutralizar lo que ya hay”, anexó Tailhade.

De todas maneras, puso de relieve que “hagan lo que hagan, no hay escándalo que pueda superar lo que hizo el jefe de Gabinete”.

Por favor. Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada, "la Primera Dama" Bettina. https://t.co/oYgUmNTwBi — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) April 30, 2026

“Hay trabajadores que fueron maltratados por Manuel Adorni y no paran de llamarme para contarme cosas”, reveló, al tiempo que mencionó que “la mujer de Adorni se maneja como si fuera la primera dama”.

En igual tesitura, dijo no tener dudas “que parte del financiamiento viene de una tramoya”.

Casta de alta gama

“Hay gente que me dice que los custodios acompañan a la trabajadora doméstica a hacer las compras o a llevar a los hijos a la escuela”, graficó.

“Estos dos grasas van a lugares acompañados de sus guardaespaldas y se ponen a regatear y prepotear precios en voz alta”, sumó Tailhade.

Por ello, consideró que “además de corruptos son idiotas, porque piensan que el poder que tiene va a durar para siempre y no tiene noción del país que está gobernando”.

Y sin miramientos, aseveró: “Los voy a hacer pelota en la justicia. Llegaron al lugar que ocupaba la casta y se deslumbraron con los beneficios y ahora son casta tope de gama”.

Tras marcar que “se está concretando una malversación de fondos públicos”, sentenció: “si una cuatro de copas como Bettina Angelletti tiene custodia ilegal, imagínate otros puestos”.