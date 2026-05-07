Maturano: “Parece que la CGT no se dio cuenta del país hecho mierda”

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, cuestionó en duros términos la marcha del Gobierno de Javier Milei y también se mostró muy crítico para con el accionar de la Confederación General del Trabajo (CGT), tras la reciente manifestación por el Día del Trabajador.

“Salir a la calle es protestar, parar y manifestarse en contra de este plan económico también lo es. Me parece poco hacer marchas y no definir un plan de lucha profundo frente a lo que se está viviendo”, puntualizó.

En este sentido, dijo en declaraciones a Radio 10 que “hay que profundizar un plan de lucha, tanta marcha, la misma gente se cansa”.

“Cuando queremos escuchar un discurso con energía y con valor, escuchamos otras alternativas que a nosotros no nos interesan. No solamente ir a la Justicia es la única forma de oponerse a este Gobierno. Le vamos a terminar dando la razón a la izquierda”, planteó el líder del gremio de conductores de trenes.

La CGT y el “periodismo” mileísta

“Cuando hablan de la CGT, piensan que es únicamente peronista y estamos muy equivocados”, aclaró Maturano.

También alertó que “este Gobierno pretende volver a antes del 43, 10 % de ricos, su círculo, un 90 % de pobres. Nosotros y ustedes somos de la clase trabajadora”.

“El Presidente dijo que había un 95 % de periodistas corruptos y un 5 % no corruptos. Yo pienso diferente y al revés de eso que dijo. Un 90 % de periodistas no corruptos, un 5% que todo lo contrario. Este 5 % de periodistas se pusieron como voceros del presidente, nos vamos a acostumbrar a que nos mientan”, describió.

Así las cosas, arremetió: “En la CGT, parece que no pasara nada, que no hay empleados despedidos, que no cierran las fábricas”.

“Parece que no se dieron cuenta de que nuestro país está hecho mierda, no tenemos salud en las obras sociales, no hay educación, los jubilados no tienen para comer y comen salteado. Una cosa es cuando eran pobres en 1970 y otra cosa es cuando sos pobre hoy”, contrastó el líder de La Fraternidad.

Enrolado en el FRESU

Finalmente, consideró que “la CGT no es la oposición que debe ser, ¿y la oposición política dónde está? ¿dónde está el PJ? Si hacen la lista a dedo y no nos hacen participar, no queremos saber nada”.

“No quiero ser senador ni presidente de la Nación. Acá la alternativa es la unidad, hay que pelearla desde adentro. Lo dije en el FRESU (Frente de Sindicatos Unidos), hay que llamar a un plenario de secretarios generales de todo el país”, remató.